Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 20 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 20 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



In darkness – Nell’oscurità, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Natalie Dormer ed Emily Ratajkowski in un thriller. Una pianista cieca entra nel mondo della criminalità dopo un brutale omicidio.

Accuse e bugie, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Una donna deve provare la sua innocenza dopo la scomparsa improvvisa del marito.

Elle, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Isabelle Huppert nel film di Paul Verhoeven. Una donna è costretta a iniziare un gioco pericoloso per scoprire chi l’ha violentata.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Non odiare, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Alessandro Gassman in un dramma premiato a Venezia. Un chirurgo ebreo lascia morire un uomo con una svastica tatuata sul corpo, venendo poi travolto dai sensi di colpa.

The Company Men, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Dramma sociale con Ben Affleck, Kevin Costner e Tommy Lee Jones. La vita di un impiegato americano cambia quando perde la casa a causa della Recessione.

Film commedia da vedere stasera in tv



La mia banda suona il pop, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Christian De Sica e Diego Abatantuono in una commedia di Fausto Brizzi. Una nota band anni ’80 si riunisce one night only a San Pietroburgo.

Ghost Movie 2 – Questa volta è guerra, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Sequel del primo film di parodie dei film comici con Marlon Wayans protagonista.

Il postino, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Ultimo film del compianto Massimo Troisi. Il rapporto tra un postino e un poeta diventa amicizia e un aiuto all’amore.

Film romantico da vedere stasera in tv



Stregata dalla luna, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Cher e Nicholas Cage in una commedia romantica. Una vedova italo-americana si innamora del futuro cognato.

Film di azione da vedere stasera in tv



Attacco al potere 3, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Gerard Butler nel terzo capitolo della saga action. Stavolta il suo personaggio deve scagionarsi da una grave accusa.

Ruslan, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Steven Seagal è un ex gangster russo costretto a tornare in attività per via di un’aggressione alla sua famiglia.

Dracula Untold, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Film sulle origini di Dracula con Luke Evans come protagonista. Per fermare gli avversari. Vlad decide di diventare un vampiro.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Victor – La storia segreta del Dottor Frankenstein, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



James McAvoy e Daniel Radcliffe in una nuova rivisitazione del romanzo di Mary Shelley.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Jumanji – The Next Level, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sequel del reboot di Jumanji con The Rock, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart.

Film biografico da vedere stasera in tv



Mandela – La lunga strada verso la libertà, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Idris Elba interpreta Nelson Mandela nel film basato sulla sua autobiografia.

I programmi in chiaro



Un passo dal cielo 6 – I guardiani, ore 21:25 su Rai 1



Torna la nota serie tv con protagonista Daniele Liotti, ormai arrivata alla sesta stagione.

Anni 20, ore 21:20 su Rai 2



Nuovo approfondimento settimanale condotto da Francesca Parisella: si indagherà sulla vita vera della società.

Amore criminale, ore 21:20 su Rai 3



Edizione 2021 del programma affidato a Veronica Pivetti, che racconta storie di violenze maschili sulle donne.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Mario Giordano conduce una trasmissione che parla, con toni diversi, di attualità e politica in Italia.

Il Corriere – The mule, ore 21:45 su Canale 5



Clint Eastwood dirige e interpreta il film sulla storia vera di un 80enne che diventa un corriere della droga.

Gillette Bomber vs King, ore 21:20 su Italia 1



Partita benefica organizzata da Gillette tra le squadre di Vieri e De Rossi per sostenere le vittime di violenza.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8



Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Eragon, ore 21:25 su Nove

Fantasy con Jeremy Irons. Un contadino e il suo drago si scagliano contro un dittatore.