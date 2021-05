Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 1 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 1 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di animazione da vedere stasera in tv



I Croods, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Film di animazione Dreamworks su una famiglia preistorica che abita nelle caverne.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Gli ultimi saranno ultimi, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Alessandro Gassman e Paola Cortellesi in un dramma urbano. Le vite di un poliziotto tormentato e di una disoccupata incinta si intrecciano.

Grido di libertà, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Denzel Washington e Kevin Kline interpretano un attivista e un giornalista sudafricani, uniti dalla lotta all’Apartheid.

Le conseguenze dell’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Toni Servillo nel film che ha consacrato Paolo Sorrentino. Un uomo misterioso vive da anni in un hotel in Svizzera: l’amore metterà in pericolo il suo più grande segreto.

Film commedia da vedere stasera in tv



French Kiss, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Kevin Kline e Meg Ryan in una commedia romantica. Una donna scopre che il fidanzato la tradisce e parte per la Francia per riprenderselo.

Crazy, Stupid Love, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Commedia sentimentale con Ryan Gosling, Steve Carell ed Emma Stone. Un playboy cerca di far rimettere insieme una coppia.

Ma che bella sorpresa, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Claudio Bisio e Frank Matano in una commedia, remake di un film di successo brasiliano.

Film di azione da vedere stasera in tv



John Wick 3 - Parabellum, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Terzo capitolo della saga di John Wick, con uno scatenato Keanu Reeves. Wick ha un’ora per fuggire da New York dopo aver ucciso un gangster.

Wake Up – Il risveglio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Jonathan Rhys Meyers in un film d’azione. Risvegliatosi in ospedale senza memoria, un uomo deve riprendersi la sua vita dopo essere stato scambiato per un killer.

Il risolutore – A man apart, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Vin Diesel in un action. A un agente antidroga viene uccisa la moglie: cercherà vendetta.

Interstellar, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Uno dei film più famosi di Christopher Nolan, con Matthew McConaughey e Anne Hathaway protagonisti di un’avventura spaziale.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Indiana Jones: I predatori dell’Arca Perduta, ore 21:15 su Sky Cinema Indiana Jones



Harrison Ford nel capolavoro di Steven Spielberg. Indiana Jones si lancia alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza.

Film thriller da vedere stasera in tv



Rapimento in diretta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Una giornalista insoddisfatta diventa improvvisamente famosa a causa del rapimento da parte di un uomo misterioso.

King of thieves, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Michael Caine in un film nel quale un gruppo di criminali in pensione mette a segno una storica rapina.

Film musical da vedere stasera in tv



Teen Spirit – A un passo dal sogno, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Elle Fanning protagonista di una favola musicale plasmata dal produttore di “La La Land”.

I programmi in chiaro



Sotto copertura, ore 21:25 su Rai 1



Serie tv ispirata alla vita dell’ex capo della squadra mobile di Napoli Vittorio Pisani, con Claudio Gioè.

FBI, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, pronto per combattere il crimine.

Concerto del Primo Maggio, ore 20:00 su Rai 3



In diretta il consueto concerto per la Festa del Lavoratore in onda da Roma per tutta la serata.

Il Compagno Don Camillo, ore 21:20 su Rete 4



Altro film con Don Camillo protagonista. Il suo paese viene gemellato con una città russa.

Amici di Maria De Filippi, ore 21:25 su Canale 5



Talent show condotto da Maria De Filippi in cui alcuni ragazzi si sfidano a colpi di ballo e canto.

Madagascar, ore 21:20 su Italia 1



Fortunato film di animazione Dreamworks. Alcuni animali di uno zoo si ritrovano rispediti in Madagascar.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:20 su La7



Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

Nella morsa del ragno, ore 21:30 su TV8



Morgan Freeman in un thriller. Un’agente FBI e un criminologo devono ritrovare la figlia di un senatore.

Scomparsa – Il caso Ragusa, ore 21:25 su Nove

Per il ciclo “Nove racconta” questa volta il focus è sulla scomparsa di Roberta Ragusa.