Emma Stone è diventata mamma in gran segreto: nato il primo figlio

Emma Stone e Dave McCary genitori

L'attrice, 32 anni, e il marito 35enne sono diventati genitori per la prima volta in gran segreto, tanto che anche i tabloid statunitensi l'hanno scoperto solo alcuni giorni dopo il lieto evento. Emma e Dave, infatti, non sono particolarmente social e preferiscono tutelare la loro vita privata. Soprattutto quella del primogenito, di cui non si conosce il sesso. Nelle scorse settimane l’attrice era stata paparazzata per le vie di Los Angeles con una tuta nera che mostrava il pancione al nono mese, segno che ormai la gravidanza era arrivata al termine. Emma Stone non ha mai commentato la notizia della gravidanza, anche se alcune indiscrezioni erano arrivate da una fonte vicina alla coppia, che aveva parlato col Daily Mail. “È molto felice per la sua gravidanza e per quello che verrà dopo – aveva confidato un’amica -. Ha sempre voluto una famiglia e non vede l’ora di diventare mamma. Inoltre si sente molto fortunata perché è a casa durante questo periodo di tempo e non è sul set ormai da molto. Ama essere in riva all’oceano e trascorrere il tempo all’aperto mantenendosi attiva”.