The Actor, Ryan Gosling protagonista

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, The Actor sarà il nuovo impegno cinematografico dell’attore che rivestirà i panni di Paul Cole

Ryan Thomas Gosling , questo il nome all’anagrafe, sarà il protagonista della pellicola The Actor. Poche ore fa Deadline ha annunciato in esclusiva la nuova avventura cinematografica dell’attore, classe 1980 .

Ora, l’attore si prepara a una nuova avventura, stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline . Infatti, il magazine ha annunciato l’inizio della produzione della pellicola The Actor che vedrà Ryan Gosling nei panni del protagonista; la storia è basata sul romanzo Memory di Donald E. Westlake .

Ryan Gosling è uno dei volti più celebri e amati del mondo dorato di Hollywood. Nel corso degli anni l’attore ( FOTO ) ha conquistato pubblico e critica con pellicole in grado di incassare milioni di dollari, non sono mancati importanti e prestigiosi riconoscimenti, tra questi una vittoria alla settantaquattresima edizione dei Golden Globe nella categoria Miglior attore in un film commedia o musicale grazie al ruolo di Sebastian Wilder all’interno di La La Land, premiato con sette statuette ai Golden Globe e sei agli Academy Awards .

The Actor: la sinossi

approfondimento

Ryan Gosling e Chris Evans in un nuovo film di Netflix: "The gray man"

Ryan Gosling avrà il compito di rivestire i panni del protagonista, ovvero l’attore Paul Cole, picchiato a abbandonato nell’Ohio degli anni ’50. L'uomo, derubato della sua memoria e bloccato in una piccola cittadina misteriosa, cercherà di far ritorno a casa mettendo insieme i pezzi per riprendere in mano la sua vita e l'identità.

La pellicola seguirà un viaggio nel quale molte persone potranno ritrovarsi, ovvero la ricerca di una casa, dell’amore e infine di sé stessi.