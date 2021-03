Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 29 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 29 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Greenland, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Gerard Butler in un disaster movie. Un uomo cerca di salvare la sua famiglia mentre la Terra viene minacciata da una cometa.

Justice League, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Ben Affleck, Gal Gadot e Jason Momoa nel film sul gruppo di supereroi targati DC Comics

Film drammatico da vedere stasera in tv



Sei minuti a mezzanotte, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Judi Dench in un film ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e tratto da una storia vera.

Poseidon, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Kurt Russell in film Wolfgang Petersen. Un’onda anomala rovescia una nave: i passeggeri cercheranno la salvezza.

Film commedia da vedere stasera in tv



Elvis & Nixon, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Kevin Spacey e Michael Shannon interpretano Richard Nixon ed Elvis Prestley, ripercorrendo la storia di quando il cantante chiese di essere nominato agente federale.

I mitici – Colpo gobbo a Milano, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Claudio Amendola, Ricky Memphis e Monica Bellucci in una commedia d’azione di Carlo Vanzina.

Fantozzi in Paradiso, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Ennesimo capitolo della saga di Fantozzi con Paolo Villaggio. Stavolta il ragioniere scopre che gli resta una settimana di vita.

Film romantico da vedere stasera in tv



Someone, Somewhere, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Commedia romantica ambientata in Francia. Due gemelli di sesso diverso cercano il vero amore.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Terzo capitolo della saga del noto personaggio creato da J.K. Rowling, il mago Harry Potter.

Dragon Trainer 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sequel del capolavoro di animazione della Dreamworks che vede i vichinghi e i draghi convivere.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Robin Hood – Principe dei ladri, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Kevin Costner, Christian Slater e Alan Rickman in uno dei film più famosi su Robin Hood.

Film thriller da vedere stasera in tv



Half Light, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Demi Moore in thriller a tinte horror. In ritiro in Scozia per superare la morte del figlio, una scrittrice incontra il giovane e affascinante guardiano di un faro.

Film musical da vedere stasera in tv



Grease – Brillantina, ore 21:15 su Sky Cinema Romance



John Travolta e Olivia Newton John nel musical che ha fatto sognare e cantare un’intera generazione.

Film biografico da vedere stasera in tv



Vittoria e Abdul, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Judi Dench nella storia della vera amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.

I programmi in chiaro



Màkari, ore 21:25 su Rai 1



Fiction tratta dai libri di Gaetano Savatteri, con protagonista Claudio Gioè che interpreta un investigatore siciliano.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2



Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3



Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4



Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi 2021, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce l’edizione di quest’anno del reality che porta i vip italiani su un’isola deserta.

XXX – Il ritorno di Xander Cage, ore 21:20 su Italia 1



Terzo capitolo della nota saga action con protagonisti Vin Diesel, Samuel L. Jackson e Ice Cube.

Black Rain – Pioggia sporca, ore 21:20 su La7



Film di Ridley Scott con Andy Garcia e Michael Douglas. Due detective collaborano per prendere un mafioso fuggiasco.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8



Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Breakdown – La trappola, ore 21:25 su Nove



Kurt Russell in un film d’azione. Una coppia in viaggio rimane con la jeep in panne, la moglie va a cercare aiuto con un camionista ma viene rapita: toccherà al marito salvarla.