Monica Bellucci, il nuovo taglio di capelli: la foto su Instagram

Carré liscio con riga in mezzo, l’attrice ha sorpreso tutti con un insolito look androgino. Secondo gli esperti, sarà questo il taglio di tendenza nel 2021

Una lunga giacca nera firmata Max Mara e, al polso, un orologio Cartier: Monica Bellucci ha sfoggiato un look completamente inedito, già amatissimo dai suoi followers e dagli esperti di tendenze. Carré con riga in mezzo, con finish glossy e piega liscia , è ben diverso dalla chioma lunga e morbida che per anni ha sfoggiato.

Secondo gli esperti di stile, il suo nuovo look è perfetto per le over 50. Lei, a proposito di età, ha detto nel corso di una recente intervista: “Mi sento molto bene con me stessa, non potrebbe essere altrimenti, sono molto felice: ho due figlie che adoro, amici strepitosi, una famiglia che mi rende felice. Certo, non sono più la ragazza delle foto, è la verità e devi farci i conti. Sono pronta ad affrontare la vecchiaia, mi piacerebbe solo viverla con la salute dalla mia parte”.

Per Monica Bellucci, la bellezza non può essere questione di peso. Quella è solo una fase biologica della vita di una donna. E, a contare, è soprattutto la bellezza interiore. L’unica che non sfiorisce mai.

Monica Bellucci e il rapporto con la bellezza

Da Vincent Cassel, Monica Bellucci ha avuto due figlie: Deva (che si è di recente guadagnata la sua prima copertina su Elle) e Léonie. “Sono molto femminili: per esempio mettono lo smalto, colorano le unghie una diversa dall’altra. Lascio loro la libertà di essere creative, anche con il corpo. Ma la prima regola è piacersi, perché ho notato che molte donne non riconoscono il loro potenziale” ha detto, parlando con Vanity Fair del suo ruolo di madre.

“È chi hai intorno che ti fa prendere consapevolezza di te. Dicono che un bambino appena nato non abbia la percezione del proprio corpo. È quando lo tocchi che capisce di esistere. È una catena: l’amore ricevuto fa sì che ti ami. Più sei amata, più ti ami” ha poi spiegato. Raccontando che, senza dubbio, è l’amore l’essenza della bellezza.

Una bellezza che, a dispetto della sua evidenza, per l’attrice non è mai stata al centro di tutto. Nella sua vita non c’è posto per la palestra, per la forma fisica rincorsa ad ogni costo. Fa yoga e pilates, si vuole bene, e la sua sensualità deriva forse proprio da questo. “Smettiamo di guardare le rughe come fossero il pericolo. Sono la prova che nella vita sei riuscita a superare delle lotte. Sono le nostre cicatrici. Le donne hanno capito che la loro forza non è legata solo alla bellezza pura, alle ovaie e alla reputazione, ma anche al rispetto per sé stesse”.

Simbolo dell’empowerment femminile, e di una bellezza sincera, Monica Bellucci col suo nuovo taglio ha convinto tutti. Ancora una volta.