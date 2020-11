Monica Bellucci, modella per Vogue Italia: gli scatti

Monica Bellucci, classe 1964, ha conquistato il pubblico con il servizio fotografico che ha ottenuto decine di migliaia di like su Instagram

Monica Bellucci ha posato per Vogue Italia che poche ore fa ha condiviso gli scatti dell’attrice e modella ( FOTO ) sul suo account Instagram che conta più di 4.300.000 follower, numerosi consensi da parte del pubblico.

Poche ore fa Vogue Italia ha condiviso tre post del servizio fotografico realizzato a Firenze per l’edizione del magazine di questo mese, nel primo scatto presente anche il giovane modello Emanuele De Lorenzo.

Monica Bellucci , classe 1964 , è una delle star italiane più famose a livello internazionale. Nel corso degli anni l’attrice ha conquistato pubblico e critica con interpretazioni iconiche, parallelamente la sua carriera da modella le ha regalato grandi soddisfazioni con copertine e passerelle per alcuni dei brand più famosi al mondo.

I post hanno immediatamente conquistato il pubblico tanto da contare decine di migliaia di like .

Monica Bellucci: le parole per la figlia Deva Cassel

Monica Bellucci interpreta Maria Callas. L'intervista

Se Monica Bellucci ha conquistato l’edizione italiana di Vogue, la figlia Deva Cassel ha posato per la cover di Elle Francia suscitando grande emozione in sua madre che ha commentato lo scatto sul suo profilo Instagram da oltre tre milioni e mezzo di follower: “C’era una volta una piccola ragazza, il tempo passa così in fretta. Che la vita possa prendersi cura del mio amore”.