Face/Off 2, John Travolta e Nicolas Cage potrebbero tornare

Non è ancora stata ultimata la sceneggiatura, che sarà decisiva per la scelta delle due star, che hanno apprezzato le idee proposte

Wingard è consapevole, dunque, di quanto sarebbe importante avere sul set i due attori, sui quali incentrare anche questo secondo capitolo. Molto dipenderà dallo script: “Entrambi hanno letto le nostre idee. Sembrano disposti a tornare sul set. Una sceneggiatura è però qualcosa di molto diverso. Vedremo come reagiranno”.

Il regista, intervistato da “Showbiz Cheat Sheet”, ha parlato del progetto, facendo riferimento anche a John Travolta e Nicolas Cage : “Il mondo in cui i due personaggi esistono non è tanto importante quanto gli stessi Sean Archer e Castor Troy. Sono loro la storia. Il film sarà una prosecuzione di quella storia”.

Differente la reazione dei fan all’annuncio di un sequel, che ha scaldato i cuori di molti, che hanno sperato fin da subito di poter rivedere sul grande schermo Sean Archer e Castor Troy . Per la regia è stato scelto Adam Wingard, con Simon Barrett al lavoro sulla sceneggiatura.

Paramount Pictures ha deciso di proporre al grande pubblico un sequel di “ Face/Off ”. La pellicola action del 1997, diretta da John Woo , è col tempo divenuta un vero e proprio cult. I fan di John Travolta e Nicolas Cage sono ancora particolarmente legati a questo titolo, il che spiega le polemiche online nel momento in cui sembrava tutto fosse pronto per la produzione di un remake.

Face/Off, la trama

Sean Archer è un agente dell’FBI da anni sulle tracce di Castor Troy. Questi è un pericoloso terrorista che, nel tentativo di far fuori l’acerrimo nemico, ha accidentalmente ucciso il figlio minore dell’agente.

Troy ha un nuovo piano e riesce a metterlo in atto con l’aiuto di suo fratello minore. Una bomba batteriologica è pronta a esplodere, provocando una strage. Archer riesce a intervenire e fermare il terrorista, che finisce in coma.

C’è però ancora una bomba da rintracciare ma il fratello di Troy non è disposto a parlare. È in prigione e Archer è incaricato di farlo parlare. L’unico modo è sottoporsi a un delicato intervento sperimentale, che porterà il volto di Troy sulla sua faccia. Quando il criminale si risveglia dal coma, però, riesce a ottenere le sembianze dell’agente. Quest’ultimo viene così catapultato in un incubo. Tutti pensano che sia il suo peggior nemico e nessuno ai piani alti sa dell’operazione.