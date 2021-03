Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 22 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 22 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Honest Thief, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Liam Neeson in un film d’azione. Un rapinatore di banche vuole costituirsi per cambiare vita ma un paio di poliziotti corrotti cercano di incastrarlo.

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Altro film della saga di Jason Bourne, con Matt Damon sempre protagonista abile nella risoluzione di intrighi internazionali

Inception, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Capolavoro di Christopher Nolan con Leonardo Di Caprio, Tom Hardy e Marion Cotillard.

Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Downtown Abbey, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Film tratto dalla nota serie tv incentrata sugli intrighi della famiglia aristocratica inglese dei Crawley.

Scoprendo Forrester, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Sean Connery interpreta un burbero romanziere che viene avvicinato da uno studente, desideroso di imparare i segreti della scrittura.

American History X, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Edward Norton in un film contro le discriminazioni. Un ex naziskin si redime dopo un periodo trascorso in prigione.

Blue Jasmine, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Film di Woody Allen con cui Cate Blanchett ha vinto il Premio Oscar come migliore attrice protagonista.

Film commedia da vedere stasera in tv



Come un gatto in tangenziale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Claudio Amendola in un film comico. Un intellettuale e una cassiera vogliono porre fine alla storia dei loro figli adolescenti.

Tu la conosci Claudia?, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Aldo, Giovanni e Giacomo in un film con Paola Cortellesi. La vita di tre uomini viene stravolta da una donna che tutti loro amano.

Film romantico da vedere stasera in tv



Una sirena a Parigi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Una magica storia di un amore impossibile tra una sirena e un cantante nella capitale francese.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Operation Arctic, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Film tratto dal romanzo di Leif Hamre. Tre fratellini abbandonati accidentalmente su un’isola lottano per sopravvivere.

Film horror da vedere stasera in tv



Con gli occhi dell’assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Una donna che ha perso la vista è costretta ad affrontare minacciose presenze da un mondo oscuro.

Film musical da vedere stasera in tv



La La Land, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Ryan Gosling ed Emma Stone in una pellicola pluripremiata agli Oscar. Un musicista e un’attrice cercano la loro strada.

I programmi in chiaro



Màkari, ore 21:25 su Rai 1



Fiction tratta dai libri di Gaetano Savatteri, con protagonista Claudio Gioè che interpreta un investigatore siciliano.

Uno, nessuno, cento Nino, ore 21:20 su Rai 2



Documentario dedicato alla figura di Nino Manfredi, con aneddoti e curiosità sul grande attore italiano.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3



Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4



Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi 2021, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce l’edizione di quest’anno del reality che porta i vip italiani su un’isola deserta.

Red 2, ore 21:20 su Italia 1



Sequel del film con Bruce Willis, John Malkovich ed Helen Mirren. Frank Moses riunisce i colleghi per rintracciare un congegno nucleare scomparso.

Donnie Brasco, ore 21:20 su La7



Johnny Depp e Al Pacino nel film ispirato alla storia vera di un agente sotto copertura che si finse mafioso per incastrare un boss.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8



Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

The Rock, ore 21:25 su Nove



Sean Connery, Nicolas Cage ed Ed Harris in un thriller d’azione. Un agente FBI e un ex detenuto vengono ingaggiati per evitare un attentato.