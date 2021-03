Dal 20 al 26 marzo arriva Sky Cinema Bourne

Da sabato 20 a venerdì 26 marzo Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) cambia nome e diventa Sky Cinema – Bourne. Un canale interamente dedicato all’ex agente segreto della Cia Jason Bourne , nato dalla penna di Robert Ludlum. In programmazione tutti i 5 titoli della saga, tra cui il pluripremiato agli Oscar®, The Bourne Ultimatum – il ritorno dello sciacallo , firmato da Paul Greengrass . Tutti i film saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW .

Diretto da Doug Liman, THE BOURNE IDENTITY (2002) è il primo film della saga campione di incassi e ha come protagonista il premio Oscar Matt Damon nei panni di Jason Bourne, un uomo ferito che si sveglia a bordo di un peschereccio italiano al largo del Mediterraneo, con due proiettili nella schiena e una totale amnesia sulla propria identità. Bourne scopre però di avere straordinarie capacità nel combattimento, nella conoscenza delle lingue e nell’autodifesa che fanno pensare a un passato pericoloso. Il film segue Jason Bourne nello sforzo di recuperare i ricordi degli eventi passati e di difendersi dagli attacchi di pericolosi sicari, mentre riscopre la sua identità con l’aiuto di Marie (Franka Potente), una giovane donna che incontra lungo la strada. Al fianco di Matt Damon, il film vede protagonista un cast internazionale tra cui Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox e Julia Stiles.







Nel secondo film, THE BOURNE SUPREMACY, diretto dal pluripremiato agli Oscar® Paul Greengrass (2004), Bourne continua ad essere tormentato dagli incubi frammentari della sua vita precedente. Quando la vicepremier cinese viene brutalmente assassinata, la CIA inizia una caccia all'uomo in cui il principale indiziato è Jason Bourne che ora deve farsi strada nelle acque pericolose dello spionaggio internazionale per dimostrare la propria innocenza, recuperare il suo passato e salvare la donna che ama. Nel cast, Franka Potente, Karl Urban, Gabriel Mann, Brian Cox, Julia Stiles e la candidata all'Oscar® Joan Allen.







Nel terzo capitolo, diretto da Paul Greengrass, THE BOURNE ULTIMATUM - IL RITORNO DELLO SCIACALLO (2007) Bourne, (Matt Damon) avendo perso la memoria e l'unica persona che amava, continua a dare la caccia al proprio passato per trovare un futuro. Viaggiando tra Mosca, Parigi, Londra, Tangeri e New York, alla ricerca della propria identità deve superare in astuzia le decine di poliziotti, ufficiali federali e agenti dell'Interpol che lo hanno come bersaglio. Nel cast, accanto a Julia Stiles e Joan Allen troviamo David Strathairn e Paddy Considine.







Nel 2012 esce THE BOURNE LEGACY, di Tony Gilroy, il quarto episodio della saga cinematografica, con il candidato all'Oscar® Jeremy Renner nei panni di Aaron Cross, un nuovo eroe per cui una questione di vita o di morte è stata innescata dagli eventi dei primi tre film. Nel cast il premio Oscar® Rachel Weisz e i candidati all'Oscar® Edward Norton, Albert Finney, Joan Allen e David Strathairn.

Nell’ultimo capitolo della saga, JASON BOURNE (2016) diretto da Paul Greengrass, Matt Damon torna a vestire i panni dell’ex agente della Cia. Nicky Parsons (Julia Stiles) recupera a Reykjavík quello che potrebbe essere il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason, che intanto si è dato alla macchia. Nel cast, oltre a Matt Damon e Julia Stiles, troviamo Alicia Vikander, Vincent Cassel e Tommy Lee Jones.