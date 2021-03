La bambina che non voleva cantare, il cast del film su Nada. FOTO

2/9 Immagine tratta dal profilo Instagram @teclainsolia

Tecla Insolia è Nada. Nata a Varese nel 2004, l’attrice e cantante si dedica a musica e spettacolo fin dalla tenera età di 5 anni. Il pubblico la conosce per il successo ottenuto con Sanremo Young dove vince e si classifica tra le nuove proposte del Festival di Sanremo 2020. Oggi è Nada, una ragazzina agli esordi nel mondo della musica, alla scoperta del talento e di ciò che la rende felice, così come il disperato amore per la madre che non le dona però tutte le attenzioni che vorrebbe.

L'account Instagram ufficiale di Tecla Insolia