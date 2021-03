"Raya e l'ultimo Drago": eroine al femminile firmato Disney

Avventura, coraggio e lealtà. Un viaggio epico attraverso le terre magiche di Kumandra con lo scopo di unire ciò che l'avidità dell'uomo aveva diviso.

Una guerriera solitaria dal cuore grande; un Drago saggio dall'ironia irresistibile.

Su Disney + (con accesso VIP) arriva dal 5 marzo “Raya e l’ultimo Drago” .

Diretto da Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada (Blindspotting) e prodotto da Osnat Shurer (Oceania) e Peter Del Vecho (Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle), il film trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell'Asia sudorientale. Nella versione italiana del film, il cast di voci include l'attrice Luisa Ranieri (Virana), l'attrice e doppiatrice Jun Ichikawa (Namaari), l'attore e conduttore Paolo Calabresi (Tong) e l'attrice Vittoria Schisano (Generale Atitaya).

Gli influencer Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna hanno prestato la propria voce per un cameo, insieme alla cantante Camille Cabaltera che, inoltre, interpreta il brano nei titoli di coda della versione italiana del film.

“Mi rende orgogliosa aver fatto parte di un film Disney che si ispira al paese e alla cultura nella quale sono cresciuta”, dice Adele Lim sceneggiatrice del film.

“Spesso noi asiatici abbiamo la sensazione di essere invisibili al mondo ma il film ci ha dato la possibilità di mostrare la nostra storia, la nostra cultura e la nostra bellezza agli altri”.

Il rispetto delle tradizioni, il valore della famiglia: eroine alla ricerca di un cambiamento che deve per forza partire dentro di sé per potersi poi aprire agli altri senza paura, come dice la produttrice Osnat Shurer: “Non credo che il film avrebbe potuto avere un messaggio migliore in un momento così difficile e cioè che dobbiamo unirci tutti insieme. Le protagoniste femminili sono forti e coraggiose e delle vere combattenti che mostrano come ci possa essere un modo alternativo per rendere questo mondo un posto migliore”.