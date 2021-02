Golden Globe: gli annunciatori saranno presenti?

Stando a quanto riportato in esclusiva da Variety, la produzione dei Golden Globe starebbe cercando di poter avere gli annunciatori presenti nel corso della serata

Tra circa due settimane si terrà la settantottesima edizione dei Golden Globe , la cerimonia che ogni anno consegna i prestigiosi riconoscimenti alle produzioni e agli attori che si sono distinti nei mesi precedenti. Poche ore fa Variety ha lanciato in esclusiva un’importante indiscrezione sull’edizione in arrivo.

Golden Globe: l’edizione 2021

approfondimento

Golden Globe 2021, la reazione di Kaley Cuoco alle nomination

Tina Fey e Amy Poehler saranno le conduttrici dei Golden Globe che quest’anno sono andati incontro a numerose e importanti modifiche, prima fra tutte lo slittamento delle messa in onda a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - LA MAPPA - GLI AGGIORNAMENTI).

Dopo l’annuncio delle nomination, un’importante notizia riguardante la settantottesima edizione sta tenendo banco sui media internazionali. Infatti, nelle scorse ore il magazine ha rivelato che la produzione sarebbe a lavoro per cercare di far si che gli annunciatori possano esser presenti, ovviamente nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli per il contenimento della diffusione del COVID-19.

Amy Poehler e Tina Fey condurranno la serata in diretta da due location differenti, infatti la prima si troverà al Beverly Hilton mentre la regista di Mean Girls sarà all’interno della New York’s Rainbow Room del Rockefeller Center.

Non resta quindi che attendere per conoscere gli sviluppi futuri.