Emma Corrin al posto di Lily James in "My Policeman" con Harry Styles

Le riprese di “My Policeman” dovrebbero iniziare ad aprile 2021, ma una data certa ancora non è stata fissata. Per vederlo, bisognerà dunque attendere la fine dell’anno o più presumibilmente il 2022 (non è noto se uscirà prima al cinema, o se arriverà direttamente in streaming su Amazon Prime Now).

Tratto dall'omonimo romanzo di Bethan Roberts, il film è ambientato negli anni Novanta. L’arrivo dell’anziano e malato Patrick nella casa di Tom e Marion riporta alla luce eventi successi quarant’anni prima: l'appassionata relazione tra Tom e Patrick, in un'epoca in cui l' omosessualità era illegale. A dare il volto a Tom e Marion saranno, per l’appunto, Harry Styles ed Emma Corrin.

Chi è Emma Corrin

Attrice britannica classe 1995, Emma Corrin è diventata famosa interpretando principessa del Galles Lady Diana Spencer nella quarta stagione della serie TV “The Crown”.

Figlia di un uomo d’affari e di una logopedista, Emma scopre il suo amore per la danza e per la recitazione quando è una studentessa della scuola cattolica romana di Woldingham, nel Surrey. Si prende dunque un anno sabbatico per trasferirsi a Londra, e seguire un corso su Shakespeare presso la London Academy of Music and Dramatic Art. Studia dunque recitazione all'Università di Bristol, e poi - abbandonata la prima perché troppo poco pratica - educazione, inglese, arte drammatica e arte al St John's College di Cambridge. Recita dunque in numerose produzioni shakespeariane e in spettacoli contemporanei, fino ad interpretare Giulietta in un amatoriale “Romeo & Giulietta” in Giappone.

Sul piccolo e sul grande schermo si fa strada a forza di piccoli ruoli: è presente mediometraggio “Cesare” (2017), nel corto “Alex's Dream” (2018) e in un episodio della quarta stagione della serie crime “Grantchester” (2019). Nel 2020 è nel cast di “Il concorso” al fianco di Keira Knightley e recita in un cortometraggio Miu Miu con Kim Basinger (FOTO). La grande occasione arriva però con “The Crown”, dove interpreta Lady D (ruolo che le vale la nomination ai Golden Globes).