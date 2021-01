Keira Knightley: "Mai più scene di sesso girate da registi uomini"

La maternità ha apportato delle modifiche al modo in cui Keira Knightley si approccia al mondo della recitazione. Ha così deciso di porre un deciso freno alle scene di nudo . Non si tratta soltanto di dichiarazioni pubbliche, bensì di una precisa intenzione concretizzata in una specifica clausola inserita all’interno dei suoi contratti. Questa spiega nel dettaglio cosa avrebbe potuto fare o meno sul set.

L’attrice ha spiegato d’essere in una fase della propria vita. Ad oggi si sente a disagio nel dover incarnare le fantasie maschili. Una sensazione, in parte, dovuta alla maternità : “Sono molto vanitosa e il mio corpo ha dato alla luce due figli. Preferisco quindi non trovarmi nuda in mezzo a un gruppo di uomini”.

Ospite del podcast “Chanel Connects”, la celebre attrice è scesa nel dettaglio della propria decisione: “In parte tutto ciò è stato dettato dalla vanità, in parte dalla visione degli uomini. Capisco he alcuni registi abbiano la necessità di avere sul set dei personaggi eccitanti. Vi sono però alcune scene orribili nelle quali si è unti e intenti a grugnire”.

Un punto che viene ben sottolineato dall’attrice, la quale spiega poi di non aver del tutto chiuso la porta alle scene di nudo o sesso: “Non si tratta di un veto assoluto”. Potrebbe prendere in considerazione l’idea di denudarsi in una pellicola diretta da una donna, che abbia una certa prospettiva: “Se in un film si realizza, ad esempio, una storia che riguarda maternità e accettazione del proprio corpo, credo debba essere diretto da una donna. Mi dispiace ma non accetterò più parti del genere in film di uomini”.

Il prossimo film di Keira Knightley

“Silent Night” è il prossimo film con protagonista Keira Knightley. La pellicola segna l’esordio di Camille Griffin alla regia. Il cast è composto inoltre da Lucy Punch, Roman Griffin Davis, Matthew Goode, Annabelle Wallis, Lily-Rose Depp, Kirby Howell-Baptiste, Rufus Jones, Ṣọpẹ́ Dìrísù e Davida McKenzie.

La trama è stata tenuta ben nascosta per mesi e, ad oggi, si hanno poche informazioni in merito. Pare che il focus sia su una famiglia allargata riunita per una cena natalizia in campagna. Il confronto tra i parenti scatenerà comicità e drama.