Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 4 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 4 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Valhalla – Al fianco degli Dei, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Roland Moller in un’avventura dalle tinte norrene. Due giovani vichinghi si alleano con Thor e Loki per evitare la distruzione del Valhalla.

Film drammatico da vedere stasera in tv



A spasso con Bob, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Film di speranza e riscatto tratto da un omonimo best-seller. Un artista vagabondo troverà amicizia in un gatto randagio.

Colonia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Emma Watson e Daniel Bruhl in un film tratto da una storia vera. In Cile, durante il regime Pinochet, un fotografo viene rapito dalla polizia.

Dolce fine giornata, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Kasia Smutniak in un film premiato al Sundance Festival. Dopo aver vinto il Nobel, una poetessa decide di vivere senza ipocrisie.

Film commedia da vedere stasera in tv



Appena un minuto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Max Giusti in una commedia. Un uomo entra in possesso di uno smartphone che può farlo tornare indietro di 60 secondi.

Hot Fuzz, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Simon Pegg e Martin Freeman in una commedia ormai diventata cult. Un poliziotto, spedito in un paesino, nota eventi strani.

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia corale di Carlo Vanzina con Gigi Proietti, Enrico Brignano e Luisa Ranieri, tra gli altri.

Film romantico da vedere stasera in tv



Amore, romanticismo e cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale ambientata in Belgio. Una donna dal cuore spezzato si innamora di un cioccolatiere.

Film di azione da vedere stasera in tv



Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jennifer Garner protagonista di un film d’azione nel quale una donna si fa giustizia da sola dopo lo sterminio della sua famiglia.

Renegades – Commando d’assalto, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Sullivan Stapleton in un adrenalinico action. Un gruppo di Navy Seals deve recuperare un tesoro nazista.

Unbroken, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Esordio alla regia per Angelina Jolie che racconta la storia vera di Louis Zamparini, atleta olimpionico che durante la Seconda Guerra Mondiale venne catturato e torturato dai giapponesi.

Aquaman, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Pellicola stand alone del personaggio DC Comics interpretato da Jason Momoa. Arthur Curry scopre la sua identità e il destino che lo attende.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Il regno dei bravi bambini, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film russo nel quale una bambina finisce per sbaglio in un mondo bizzarro con una severissima regina.

Film thriller da vedere stasera in tv



Ipotesi di reato, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ben Affleck e Samuel L. Jackson in un intenso thriller. Un banale tamponamento tra due persone scatenerà l’inferno.

L’inganno perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Helen Mirren e Ian McKellen in un thriller. Un anziano truffatore vuole manipolare una ricca vedova ma la donna non è sprovveduta come sembra.

I programmi in chiaro



Che Dio ci aiuti 6, ore 21:20 su Rai 1

Sesta stagione della fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di una suora di convento.

The Equalizer 2 – Senza perdono, ore 21:20 su Rai 2

Sequel del noto film d’azione con Denzel Washington. Un ex agente segreto torna in azione per vendicare un’amica.

Lui è peggio di me, ore 21:20 su Rai 3

Giorgio Panariello e Marco Giallini conducono uno show con monologhi, interviste, canzoni e gag.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Mario Giordano conduce una trasmissione che parla, con toni diversi, di attualità e politica in Italia.

Come un gatto in tangenziale, ore 21:44 su Canale 5

Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Claudio Amendola in un film comico. Un intellettuale e una cassiera vogliono porre fine alla storia dei loro figli adolescenti.

La Pupa e il Secchione e viceversa, ore 21:20 su Italia 1

Seconda edizione del nuovo format de La Pupa e il Secchione, con il funzionamento a parti invertite delle coppie.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Cani sciolti, ore 21:30 su TV8

Denzel Washington e Mark Wahlberg in un film d’azione. Due uomini collaborano con i narcotrafficanti ma nessuno sa dell’altro.

King Arthur, ore 21:25 su Nove

Trasposizione cinematografica della leggenda di Re Artù, con Clive Owen e Kiera Knightley.