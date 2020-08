Bradley Cooper e Jennifer Garner, amicizia o nuovo amore?

Del resto immaginare una relazione amorosa tra i due attori non sarebbe così assurdo. Entrambi infatti sono tornati recentemente single dopo storie importanti. L'attore e regista 45enne ha interrotto da un anno la relazione con la modella Irina Shayk , dalla quale ha avuto la piccola Lea De Seine, di tre anni. Sembrava che tra le cause della rottura ci fosse Lady Gaga : all'origine dei pettegolezzi, la complicità tra Bradley e la cantante nel film “A star is born”. Il gossip però è sempre rimasto tale e più volte smentito dai due diretti interessati. Ad oggi l'attore statunitense risulta single: lui e Irina hanno raggiunto l’accordo per la custodia condivisa della figlia e sembrano essere in ottimi rapporti.

Jennifer Garner single dopo Ben Affleck e John Miller

Anche l'attrice 48enne è tornata single da poco. Jennifer è stata sposata dieci anni con il collega Ben Affleck, dal quale ha avuto tre figli: Violet, Seraphina e Samuel. I due hanno divorziato nel 2015 ma Jennifer è sempre rimasta vicina a Ben, soprattutto durante la lotta dell'attore contro la dipendenza dall'alcol. Al momento Ben Affleck sembra aver ritrovato la felicità insieme all'attrice cubana Ana de Armas, coprotagonista di Deep Water e attesissima nuova bond girl in No time to die. Solo qualche mese fa, in un'intervista al programma Good Morning America, Affleck aveva raccontato della sua battaglia contro l'alcol, motivo principale della crisi matrimoniale con Jennifer Garner. "Non volevo divorziare, non volevo essere una persona divorziata e non volevo separarmi dai miei bambini. Tutto questo mi ha sconvolto perché significa che non ero la persona che pensavo di essere e questo è stato così doloroso e deludente, dentro di me".

Da due anni Jennifer stava invece frequentando l'imprenditore John Miller, CEO di Cali Group, relazione terminata da poche settimane. I motivi della rottura non sono ancora chiari, ma secondo i magazine americani l'attrice non era pronta ad impegnarsi seriamente. “Lui voleva sposarsi, ma lei non si sentiva pronta. Si sono lasciati in modo molto amichevole”, ha spiegato una fonte al sito americano Us Weekly.