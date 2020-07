Valentino annuncia Lady Gaga come nuova testimonial

approfondimento

Lady Gaga, annunciate le nuove date del tour

La protagonista di "A Star is Born" (leggi le curiosità su A Star is Born), che ricordiamolo, è diventato il film più visto con un cantante per protagonista raccogliendo uno strepitoso successo di pubblico (a fronte di un budget di circa 40 milioni di dollari, ne ha incassati 413 milioni), torna sulla cresta dell'onda con una inaspettata sorpresa per tutti i fan. Lady Gaga (LE FOTO) che si è sempre battuta in prima linea perché "nessuno si senta inadatto in questo mondo”, non è solo una delle cantanti più ricche e famose del pianeta, ma anche e sopratutto il simbolo di chi, nella vita, nonostante le difficoltà, è riuscita a coronare il suo sogno e vuole essere di sostegno e di esempio per tutti. Non dimentichiamo che miss Germanotta, nel corso della sua adolescenza ha avuto diverse difficoltà relazionali nel rapporto con i suoi coetanei. Per questo nel 2012 fonda con l'aiuto di sua madre, l'organizzazione no-profit Born This Way Foundation di cui fanno parte ricercatori impegnati in programmi contro il bullismo e l’omofobia. Lady Gaga è da sempre contro ogni forma di razzismo e diseguaglianza, per un mondo "più gentile", in cui ciascuno può esprimersi secondo le proprie inclinazioni, senza pregiudizi, in totale rispetto dell'altro e con la voglia di condividere ciò che si è, alla luce del sole. Per questo e per altre ragioni diventa oggi la testimonial perfetta di Valentino.

Queste le parole di Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo della Maison: “Lady Gaga è simbolo di libertà, consapevolezza di sé, di un cuore puro. La sua partecipazione a questa campagna eleva il potere simbolico del progetto. Lei è l’icona di una generazione. Il suo messaggio di libertà, passione per l’arte, consapevolezza di sé ed uguaglianza è il medesimo sostenuto dalla nostra comunità Valentino. Sono molto orgoglioso di averla con noi in questo progetto."