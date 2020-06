Emma Watson è nel consiglio d'amministrazione della Kering

“Per tutte le cavallette tu sei Harry Potter, io sono Hermione Granger”. Era il 2001 e sul grande schermo arrivava il primo capitolo cinematografico di quella che poi sarebbe stata una delle saghe più amate, protagonisti Daniel Radcliffe e Emma Watson in Harry Potter e la pietra filosofale. L’abbiamo conosciuta così, nei panni dell’amica del cuore di Harry Potter, lei mente brillante nel magico mondo di J.K. Rowling come nella vita. Adesso Emma Watson entra nel consiglio d’amministrazione della Kering, colosso del lusso. L’attrice britannica (nata a Parigi) è stata eletta anche presidente del comitato per la sostenibilità.

30 anni di talento

Da bimba talentuosa a consigliere in una holding, passando per l’impegno civile, Emma Watson è protagonista del suo tempo.

30 anni da poco compiuti, una laurea in letteratura, è una delle star più amate e apprezzate, interprete di film come Noi siamo infinito, The Bling Ring, Noah, La Bella e la Bestia e Piccole donne di Greta Gerwig, solo per citarne alcuni. Nel suo curriculum c’è anche aver posato nelle vesti di Giulietta per the Call (il mitico calendario Pirelli). Attivista, come si vede anche dal suo profilo instagram, per la rivista Time nel 2015 tra le 100 persone più influenti, impegnata nel combattere bullismo e molestie, Emma è da sempre accanto alle donne. Il presidente francese Emmanuel Macron l’ha invitata a partecipare al Consiglio sulla parità di genere del G7. L’attrice è anche in prima linea nella promozione della moda sostenibile e adesso entra a far parte del board di Kering, guidato da François-Henri Pinault, marito di Salma Hayek, gruppo da circa 16 miliardi di euro di cui fa parte anche Gucci. Non sembrerebbe un caso quindi, che Jane Fonda sia la nuova bellissima testimonial sostenibile e over 80 del marchio fiorentino, perché come un cerchio che trova la sua quadratura, verrebbe da dire: ecco le “green star “alla ribalta per salvare il pianeta con stile!