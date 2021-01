Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 2 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 2 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



After, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Una ragazza si innamora follemente del suo tenebroso collega universitario. Tratto da un romanzo di Anna Todd.

Stregata dalla luna, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Cher e Nicholas Cage in una commedia romantica. Una vedova italo-americana si innamora del futuro cognato.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il mistero di Henri Pick, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ironica commedia con Fabrice Luchini. Un critico letterario affronta un viaggio in Bretagna.

Babbo Bastardo, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Commedia cult con Billy Bob Thornton. Un ladro alcolista trova lavoro come Babbo Natale in un centro commerciale.

Un’occasione da Dio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Simon Pegg e Kate Beckinsale in una commedia fantascientifica. Gli alieni invadono la Terra ma concedono a un uomo i poteri per salvarla.

Odio l’estate, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Per un errore, tre famiglie sono costrette a trascorrere insieme le vacanze estive nella stessa abitazione.

Din Don – Una parrocchia in due, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Un manager cialtrone cerca riparo da alcuni brutti ceffi fingendosi un prete.

Film di azione da vedere stasera in tv



Fuga per la vittoria, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Leggendario film a tema calcistico con Sylvester Stallone, Michael Caine e Pelé. Un gruppo di prigionieri nei lager nazisti sfida a un incontro di calcio i soldati per cercare di evadere.

Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Gal Gadot protagonista del film stand alone su Wonder Woman. Diana lascia le Amazzoni per porre fine alla Grande Guerra.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Terminator – Destino Oscuro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ennesimo film sulla saga di Terminator, con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton che ritornano nel franchise.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Gene Wilder nel noto film tratto dal romanzo di Roald Dahl. Willy Wonka introduce alcuni ragazzini alla sua fabbrica di cioccolato in un magico tour.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Motherless Brooklyn, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Edward Norton protagonista e regista di un noir-poliziesco ambientato a Brooklyn. Un detective con la sindrome di Tourette indaga sull’uccisione del suo mentore.

Film thriller da vedere stasera in tv



The Wedding Guest – L’ospite sconosciuto, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dev Patel interpreta un sicario pakistano che rapisce una sposa durante la sua prima notte di nozze.

Film musical da vedere stasera in tv



Walking on sunshine, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Giulio Berruti in una pellicola musicale che rispolvera alcune hit degli anni ’80.

I programmi in chiaro



Affari tuoi (viva gli sposi!), ore 20:35 su Rai 1

Puntata speciale di Affari Tuoi con Carlo Conti. I protagonisti saranno alcune coppie di sposi.

The Greatest Showman, ore 21:20 su Rai 2

Hugh Jackman e Zendaya in un interessante musical che racconta la storia del pioniere dell’intrattenimento P.T. Barnum.

Fuori era Primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown, ore 22:00 su Rai 3

Documentario per la regia di Gabriele Salvatores che parla del lockdown in Italia per via del COVID-19.

Nikita, ore 21:20 su Rete 4

Cult di Luc Besson. Nikita, condannata all’ergastolo, viene resa dai servizi segreti un killer spietato.

La vita è bella, ore 21:46 su Canale 5

Roberto Benigni da Premio Oscar in un film ormai entrato nella storia del cinema, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Le 5 leggende, ore 21:23 su Italia 1

Film d’animazione che vede Babbo Natale, la Fatina dei denti, Sandman, Jack Frost e il Coniglio di Pasqua uniti per combattere un cattivo che vuole conquistare il mondo.

Sand wars, ore 21:15 su La7

Documentario sulla sabbia e sui suoi utilizzi, anche insospettabili, che fanno muovere il mondo.

Snowcoming, ore 21:30 su TV8

Una ragazza rientra in contatto con un suo vecchio amore del liceo, diventato nel frattempo un campione di football americano.

Andreotti – Diario Privato, ore 21:25 su Nove

Documentario sulla vita del politico Giulio Andreotti, che scava anche nel privato e nei retroscena.