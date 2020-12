History of Swear Words, il trailer dello show con Nicolas Cage

La piattaforma di streaming digitale ha diffuso il primo trailer dello show, che mostra un Nicolas Cage in grandissima forma. Il video si apre con un suo grido. Un sonoro “f**k” per iniziare al meglio. L’intento è quello di andare a fondo nella cultura popolare, svelando sia le origini che l’impatto scientifico e culturale di alcune parole. Alcune di queste sono ormai entrate a far parte del vocabolario dei giovani d’oltre oceano, Italia compresa. Sarà dunque interessante scoprire qualcosa in più su di esse.

I prossimi progetti di Nicolas Cage

Nicolas Cage è pronto a tornare in grande stile, tra televisione e cinema. I suoi fan non potrebbero essere più entusiasti di rivederlo al top della forma. Sarà entusiasmante vederlo calarsi nei panni di Joe Exotic, personaggio a dir poco controverso, al centro di una serie documentario Netflix divenuta celebre. L’attore lo interpreterà in una nuova serie, prodotta da CBS. Otto episodi ispirati all’articolo del Texas Monthly: “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild”.

Particolarmente atteso anche “Willy’s Wonderland”, pellicola che mescola azione e horror. Un film folle, che vedrà Nicolas Cage alle prese con numerosi combattimenti contro personaggi animatronici posseduti da una presenza maligna.