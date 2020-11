Willy's Wonderland, è uscito il teaser trailer con Nicolas Cage

Appena 15 secondi che bastano a far comprendere il tono del film. Si preannuncia un gustoso splatter movie , ricco d’azione e battute memorabili per l’amato Cage. Una perla da aggiungere alla lista degli appassionati dello stile recitativo unico dell’attore.

Nicolas Cage è pronto al suo ritorno e lo fa, neanche a dirlo, in maniera bizzarra. Il film in questione si intitola “ Willy’s Wonderland ”. Una pellicola che mescola azione e horror. Il pubblico vedrà il celebre attore coinvolto in una notte folle, nel corso della quale dovrà lottare per avere salva la vita. All’interno di un parco divertimenti abbandonato accadono cose alquanto strane e inspiegabili. Un gran numero di personaggi animatronici prende vita in seguito a una possessione maligna. Un assaggio di tutto ciò è fornito nel primo teaser trailer del film.

Willy’s Wonderland, cosa sappiamo

Diretto dall’americano Kevin Lewis, che si è così espresso sul film: “Per me c’è sempre stato un solo attore in grado di far funzionare questo film e quell’attore è Nicolas Cage. Sono elettrizzato all’idea di lavorare con lui e non vedo l’ora di fargli affrontare Wally e la sua banda di strambi psicopatici. Vedo questa pellicola come il cavaliere pallido vs Killer Klowns from the Outer Space”.

La trama vede come protagonista quello che sembra a tutti gli effetti un placido vagabondo. Ha bisogno di lavorare per poter aver di che vivere e viene indotto con l’inganno a prestare servizio in una struttura ormai da tempo inagibile. Dovrebbe svolgere le pulizie presso Willy’s Wonderland.

Compiti a dir poco banali, che rapidamente si tramutano però in una lotta per la sopravvivenza contro un’orda di animatronic demoniaci. Una lotta senza quartiere, al termine della quale soltanto uno resterà in piedi.