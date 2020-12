Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 29 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 29 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



In vacanza su Marte, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Il nuovo film con Christian De Sica e Massimo Boldi direttamente su Sky. Dopo un viaggio su Marte, il giovane Giulio si trasforma in un vecchietto.

Tolo Tolo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Il nuovo film di Checco Zalone. Inseguito dai creditori, il protagonista fugge in Africa, dove però c’è la guerra.

Natale con Bob, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Sequel del film “A spasso con Bob”, in cui un musicista vive alcune avventure insieme al suo gatto.

Il grande match, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Commedia d’azione con Robert De Niro e Sylvester Stallone. Due ex pugili vogliono affrontarsi dopo il ritiro per stabilire chi sia il migliore.

Caccia al tesoro, ore 21:15 su Premium Cinema 3

L’ultima commedia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Serena Grande.

Film documentario da vedere stasera in tv



La marcia dei pinguini – Il ritorno, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del fortunato docu-film “La marcia dei pinguini”, che questa volta segue il viaggio di un piccolo pinguino imperatore.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il meglio deve ancora venire, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia dai risvolti commoventi ambientata in Francia, con Fabrice Luchini e Patrick Bruel.

So che ci sei, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dramma familiare che mette in luce la grande forza di una madre. In cerca di un donatore per il suo bambino, una moglie si rivolge alle amanti del marito.

Across the Universe, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film con Jim Sturgess ed Evan Rachel Wood basato interamente sulle canzoni dei Beatles.

Film romantico da vedere stasera in tv



Kate e Leopold, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Hugh Jackman e Meg Ryan in una commedia romantica che vede un duca dell’800 finire nel presente.

Film di azione da vedere stasera in tv



La legge dei più forti, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Naomi Harris in un action ambientato a New York. Una poliziotta scopre un video rivelatorio e deve mettersi in guardia da criminali e agenti corrotti.

Bloodshot, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Vin Diesel nel film sul personaggio basato sull’omonimo fumetto. Si tratta di un revenge movie d’azione.

Jurassic World, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Quarto capitolo della saga di Jurassic Park, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard protagonisti.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



The accountant, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Ben Affleck è un genio matematico con una personalità ossessiva che si occupa di gestire il patrimonio di grandi criminali.

Film thriller da vedere stasera in tv



La ragazza nella nebbia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Toni Servillo nel film d’esordio di Donato Carrisi. Un ispettore indaga sulla scomparsa di una ragazza.

I programmi in chiaro



Biancaneve, ore 21:25 su Rai 1

Particolare trasposizione della favola di Biancaneve da parte di Tarsem Singh, con Lily Collins e Julia Roberts protagoniste.

Un’ora sola vi vorrei per le feste, ore 21:20 su Rai 2

Enrico Brignano in uno spettacolo a tema festivo su svariati temi, dalla musica all’attualità.

Maria Teresa 2, ore 21:20 su Rai 3

Miniserie a tema storico sull’influente figura di Maria Teresa d’Asburgo, ambientata in Austria.

Selvaggi, ore 21:20 su Rete 4

Film comico cult con Ezio Greggio e Leo Gullotta. Un gruppo di italiani si perde su un’isola deserta.

Viaggio nella grande bellezza, ore 21:20 su Canale 5

Docu-evento con Cesare Bocci che fa da Cicerone d’eccezione attraverso l’arte in Italia.

Le Iene presentano: ospedali da incubo, ore 21:18 su Italia 1

Puntata tematica del programma Le Iene sulle difficoltà delle strutture ospedaliere italiane.

Sabrina, ore 21:15 su La7

Audrey Hepburn e Humphrey Bogart in un film ormai cult che ha segnato un’epoca cinematografica.

Il bacio di mezzanotte, ore 21:30 su TV8

Un’organizzatrice di eventi collabora con un seducente sconosciuto per mettere in piedi un evento.

I magnifici sette, ore 21:25 su Nove

Remake del notissimo film western, questa volta con protagonisti Denzel Washington e Chris Pratt.