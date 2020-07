Kajillionaire, il trailer del nuovo film con Evan Rachel Wood

Una dramedy che giungerà in sala il 18 settembre 2020 . Una pellicola che racconta la storia di Old Dolio, che vive un rapporto particolare con i propri genitori. Loro sono fuori da ogni schema e l’hanno cresciuta per diventare un’abile truffatrice. Piccoli colpi per tirare avanti e mai grandi e rischiosi piani che potrebbero metterli realmente nei guai. La giovane non ha mai conosciuto altro, fino a quando non scopre un tipo diverso d’amore, che le fa mettere in dubbio tutta la propria esistenza.

Kajillionaire, trama e cast

Theresa e Robert sono due truffatori professionisti. Per ben 26 anni hanno cresciuto la loro unica figlia a diventare esattamente come loro. Lei, Old Dolio, trascorre la propria vita tra una truffa e l’altra. Ruba ogni cosa che può e vive al di fuori dei canoni della società. Tutto cambia però durante una rapina davvero disperata, frutto di un piano concepito a dir poco in fretta. Incantano una sconosciuta e infine la invitano a unirsi alla loro prossima truffa. Il loro mondo però verrà totalmente capovolto.

Un film indie che sta facendo molto parlare di sé. La protagonista è Evan Rachel Wood, che interpreta Old Dolio Dyne. L’attrice è nota al grande pubblico per il ruolo di Dolores nella serie TV “Westworld”. Negli anni ha però preso parte a numerosi film, come “The Missing” di Ron Howard, “The Wrestler”, “The Conspirator” e “Le idi di marzo”.

Suo padre, Robert Dyne, è interpretato da Richard Jenkins, attore classe 1947, tra gli attori di supporto più celebri di Hollywood. È presente in titoli come “Tutti pazzi per Mary”, “Io, me & Irene”, “Burn After Reading – A prova di spia” e molti altri.

La madre della protagonista, Theresa Dyne, è invece Debra Winger, candidata tre volte agli Oscar come miglior attrice per “Ufficiale e gentiluomo”, “Voglia di tenerezza” e “Viaggio in Inghilterra”. Il ruolo di Melania Whitacre è stato invece affidato a Gina Rodriguez. Attrice classe 1984, nota soprattutto per la serie TV “Jane the Virgin”, per la quale ha vinto il Golden Globe. Negli anni ha recitato in “Annientamento” e “Miss Bala – Sola contro tutti” al cinema.