Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 9 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 9 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv



Codice Unlocked, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Spy-Action con Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas. Un’agente deve vedersela contro un pericoloso terrorista.

Film drammatico da vedere stasera in tv



A proposito di Rose, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dramma con Jessie Buckley che esplora la musica. Una donna appena uscita di prigione vuole diventare una star.

Affairs of State – Intrighi di Stato, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un drama-thriller ambientato nel mondo della politica americana, tra corruzione e ricatti durante le elezioni.

Tramonto, ore 21 su Sky Cinema Drama

Dal registra Premio Oscar per “Il figlio di Saul”, un mistery drama ambientato in Ungheria. Irisz scopre dopo lungo tempo di avere un fratello.

Film commedia da vedere stasera in tv



Un Natale per due, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Alessandro Gassmann ed Enrico Brignano in una commedia on the road ambientata nel periodo natalizio.

Brave ragazze, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ileania Pastorelli e Silvia D’Amico in una commedia. Quattro ragazze si travestono da uomini per rapinare una banca.

I peggiori, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Film comico-supereroistico di e con Vincenzo Alfieri. Tramite internet, due ragazzi a Napoli si fanno conoscere come vigilanti.

Film romantico da vedere stasera in tv



La memoria del cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Channing Tatum e Rachel McAdams in un film nel quale l’amore sfida il destino avverso.

Film d’avventura da vedere stasera in tv



Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Documentario sulle meraviglie della Lapponia narrato dall’attore e scrittore Fabio Volo.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Casper, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Christina Ricci e Bill Pullman in un film per famiglie. Casper è il tenero spettro di un bambino che entrerà a far parte delle loro vite.

Film di guerra da vedere stasera in tv

Monuments Men, ore 21:00 su Sky Cinema Action

George Clooney, Matt Damon, Bill Murray e Cate Blanchett in una storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Jarhead, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film di guerra con Jake Gyllenhaal tratto da un romanzo autobiografico, con la regia di Sam Mendes.

I programmi in chiaro

Stanotte a Pompei, ore 21:25 su Rai 1

Alberto Angela ritorna con un appuntamento alla scoperta dei nuovi scavi e delle meraviglie di Pompei.

L’alligatore, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv su Marco Buratti, detto l’alligatore, cantante blues ingiustamente condannato a 7 anni di carcere.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Stasera Italia news speciale, ore 21:20 su Rete 4

Appuntamento con la redazione del TG4 che, come al solito, analizzerà nel dettaglio i temi importanti della settimana.

Il silenzio dell’acqua, ore 21:22 su Canale 5

Serie Tv con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. La scomparsa di una giovane ragazza si rivela essere il punto di partenza di una complessa indagine.

X-Men: le origini – Wolverine, ore 21:20 su Italia 1

Film di origini sul personaggio Marvel di Wolverine, interpretato come sempre dall’attore australiano Hugh Jackman.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori alla conduzione di un programma di approfondimento geopolitico e sociale.

X Factor, ore 21:45 su TV8

Nuovo appuntamento con il talent show che cerca nuovi e talentuosi cantanti per il futuro. I giudici di questa edizione sono Mika, Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton Manuelito.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove

Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.