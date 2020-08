Sembra quasi il tempo non sia trascorso per lei, e invece è così. Sono passati anni da quando faceva impazzire il pubblico con il suo “Non è la Rai”, così come da quando ha detto addio a Francesco Renga. Oggi ha ritrovato il sorriso, circondata dall’amore dei suoi figli e da quello di Massimiliano Allegri.

Ambra e Allegri, la storia d’amore

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. I due sono rimasti l’uno lontano dall’altra a causa dell’emergenza Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), ma hanno avuto la possibilità di trascorrere un luglio fantastico in coppia.

Hanno scelto Monte Carlo per riconnettersi. Su entrambi non sembra aver pesato affatto la quarantena, con lei che continua a sfoggiare un fisico mozzafiato e lui, da vero sportivo, che non perde occasione per tenersi in forma, in attesa della prossima panchina.

Hanno ovviamente trascorso il lockdown in famiglia. Lui è rimasto a Livorno con Valentina e Giorgio, i suoi figli. Lo stesso ha fatto lei, con Jolanda e Leonardo, ma a Brescia. Continuano a susseguirsi voci su un possibile matrimonio, ma i due non paiono interessati, attualmente, ai fiori d’arancio. Da Monte Carlo alla Toscana, dove i due sono stati immortalati per la prima volta dai paparazzi, per poi tornare dai propri cari.