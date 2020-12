Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 1 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 1 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



The grey, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Liam Neeson in un thriller prodotto da Ridley Scott. Dopo un disastro aereo in Alaska un manipolo di sopravvissuti affronta il gelo e i lupi.

Regression, ore 21:15 su Sky Cinema Suspense

Ethan Hawke ed Emma Watson in un thriller di Alejandro Amenabar su un detective che scoprirà inquietanti verità su una cittadina statunitense.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Devil’s knot – Fino a prova contraria, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Colin Firth e Reese Witherspoon in un thriller su una storia vera, sull’omicidio di tre ragazzi.

The normal heart, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Julia Roberts e Mark Ruffalo in un drama ambientato nel 1981, ai tempi della sensibilizzazione sull’AIDS.

Lo specialista, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Drama poliziesco con Sylvester Stallone e Sharon Stone. Una donna assolda un ex agente della CIA per fargli uccidere chi ha sterminato i genitori.

Collateral Beauty, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Will Smith, Edward Norton ed Helen Mirren in un film corale. Un uomo cerca di superare la perdita della figlia aiutato dai colleghi di lavoro.

Film commedia da vedere stasera in tv



Natale all’improvviso, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Diane Keaton e John Goodman in una commedia natalizia su una famiglia che si ritrova per le festività.

Il giorno più bello del mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Alessandro Siani interpreta e dirige una commedia di successo per tutte le famiglie.

Scappo a casa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Aldo Baglio in una commedia in solitaria. Un meccanico razzista perde i documenti a Budapest e viene scambiato per un clandestino.

Poveri ma ricchi, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Un’esilarante commedia con Christian De Sica. Una grande vincita cambia la vita di una famiglia.

Film romantico da vedere stasera in tv



Cercasi fidanzato per vacanza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia romantica. Per non perdere i soldi di un biglietto aereo, Amy cerca un compagno di viaggio con lo stesso nome del suo ex.

Film d’azione da vedere stasera in tv



Ghost Rider, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Nicolas Cage in un film tratto dal personaggio dei fumetti Marvel. Uno stuntman vende l’anima al diavolo e diventa un giustiziere.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Harry Potter e la pietra filosofale, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Primo capitolo cinematografico della saga di Harry Potter, il maghetto più famoso al mondo.

Film biografico da vedere stasera in tv



Bad Education, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Biopic HBO con protagonista Hugh Jackman. Il sovrintendente di un istituto scolastico utilizza i soldi pubblici per vivere la vita che ha sempre sognato.

I programmi in chiaro



Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Serie Tv tratta dai famosi romanzi di Camilleri, con Luca Zingaretti nei panni dell’iconico protagonista.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Atalanta-Midtjylland, ore 21:00 su Canale 5

In diretta la partita di Champions League importantissima per la squadra nerazzurra di Gasperini.

Le Iene show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento con le inchieste de Le Iene, che come sempre si occupano di temi sociali e politici ma anche satirici.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Tutti insieme per Natale, ore 21:30 su TV8

Commedia natalizia in cui una produttrice tv parte per il Vermont insieme al figlio di una nota star per registrare uno show.

Ultimatum alla Terra, ore 21:25 su Nove

Keanu Reeves è un alieno che avverte l’umanità di un’imminente crisi globale che potrebbe portare alla fine di tutto.