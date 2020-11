Colin Firth sarà protagonista in un film tratto da Zombie Brother

approfondimento

Colin Firth è ufficialmente entrato a far parte del cast. Lavorerà alla sceneggiatura scritta da Alex Rubens, alla quale hanno poi messo mano Dan Gregor e Doug Mand. Un vero e proprio successo mondiale, quello di “Zombie Brother”, tra i prodotti più apprezzati dal pubblico sulla piattaforma digitale Tancent, che propone fumetti e animazioni digitali.

Le cifre in termini di visualizzazioni sono enormi, con 28 miliardi di views registrate per il fumetto e più di 3.7 miliardi per le prime due stagioni della serie anime. Ecco l’annuncio di Colin Firth da parte di Adam Fogelson e Edward Cheng, rispettivamente presidente di STXfilms Motion Picture Group e CEO di China Literature e Tencent: “L’obiettivo è sempre stato quello di rendere giustizia al materiale originale, elevandone il livello dell’azione. Non puoi raggiungere tale obiettivo in maniera migliore che con l’ingaggio di Colin Firth. Da “Il discorso del re” a “Kingsman”, Colin offre sempre prestazioni da Oscar. Siamo entusiasti di poterci ritrovare con lui per ‘New York Will Eat You Alive’, in un ruolo che gli consentirà di divertirsi e mettere in mostra il suo umorismo”.