Qualcuno salvi il Natale 2, il cast del film Netflix. FOTO

3/10 ©Getty

Kurt Russell torna nei panni di Babbo Natale. In questa pellicola si racconta un po’ della sua storia, dall’incontro con gli elfi alla nascita del suo villaggio. Una lunga carriera che lo ha visto prendere parte a film cult come “1997: Fuga da New York”, “La Cosa”, “Grosso guaio a Chinatown” e “Tanto & Cash”. Tra gli attori feticcio di John Carpenter, così come di Tarantino, che lo ha inserito in tre sue pellicole.

Qualcuno salvi il Natale 2, il trailer del film con Kurt Russell