Sky Cinema Christmas: la programmazione

Da martedì 1° dicembre a mercoledì 6 gennaio torna per il 10° anno Sky Cinema Christmas, il canale che offre una programmazione speciale in occasione delle feste natalizie. Dal film “Il primo Natale” di e con Ficarra e Picone (in prima visione) fino a “Un Natale per due”, “Un Natale al Sud” e i classici “Love Actually” e “Serendipity”, ecco la programmazione da non perdere. Per godersi le feste con lo spirito giusto



Quest’anno il vischio se la passa male: con il distanziamento sociale, gli abbracci banditi e il vade retro baci sotto al vischio, le vacanze natalizie del 2020 sono atipiche.

Benché tutto sia cambiato, una cosa rimane immutata: Sky Cinema Christmas, il canale che offre una programmazione speciale in occasione delle feste natalizie. Per il decimo anno, questo canale torna a farci compagnia nel periodo delle festività, come se fosse un parente che immancabilmente viene a trovarci per festeggiare assieme a noi. Ormai siamo affezionati a “lui” e quest’anno non poteva proprio non farci sentire il suo caldo abbraccio, l’unico che possiamo concederci in tempi di Covid-19. Da martedì 1° dicembre a mercoledì 6 gennaio Sky Cinema Collection si trasforma in Sky Cinema Christmas, disponibile per tutti gli abbonati satellite e fibra ai canali 303 (HD) e 333 (SD) e anche on demand per tutti i clienti satellite e fibra.



Un catalogo vastissimo di titoli che ci faranno sentire più buoni, in pieno spirito natalizio: ci sarà la prima visione del film Il primo Natale, l’esilarante commedia di Ficarra e Picone che ci rallegrerà la serata a suon di risate al gusto di biscotti allo zenzero.

Ma sono tantissime le commedie per tutta la famiglia che ci terranno uniti ancora di più, sul divano di casa: dai film natalizi Sky Original come Un Natale per due con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e Un Natale con i fiocchi con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando fino alle commedie italiane come La cena di Natale con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido e Maria Pia Calzone, potrete davvero sbizzarrirvi con le pellicole nostrane più belle, divertenti e anche commuoventi dello schermo.



approfondimento I Vip che hanno già fatto l'albero di Natale Proprio l’italianità, il Made in Italy e il nazionalismo fanno da fil rouge quest’anno: è stato ed è tutt’ora un anno difficile, quindi dare spazio ai nostri connazionali, celebri da noi e anche internazionalmente per la loro vis attoriale e pure per quella vis comica che riesce a sollevare gli animi di tutti, è un aiuto per tornare un po’ a sorridere.

Anche Natale da Chef di Neri Parenti con Massimo Boldi, Biagio Izzo ed Enzo Salvi così come Un Natale al Sud con Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo faranno tornare a tutti noi quel buonumore che da tanto manca all’appello.



Eppure non solo i titoli italiani e le commedie divertenti arricchiscono il palinsesto natalizio di Sky Cinema Christmas: ce n’è per ogni gusto e non mancano di certo i film romantici, le commedie rosa e i classici intramontabili, quelli che “non è Natale se non li vedi”.



Se avete voglia di sospiri sotto al vischio, allora L’amore non va in vacanza con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black è pane per i vostri denti. Anzi: panettone per i vostri denti, per rimanere in tema. E per unire sia sentimentalismo sia divertimento da lacrime agli occhi, c’è l’evergreen (anzi l'everpink): Love Actually - L’amore davvero. Un capolavoro dell’intrattenimento che riesce a mescolare amore, passione, fase dell’innamoramento, vecchie glorie della musica in decadenza, pornoattori in pieno innamoramento e ilarità contagiosa, il tutto con un cast stellare che vede tra gli altri Keira Knightley, Hugh Grant, Liam Neeson, Emma Thompson e Colin Firth.



approfondimento Qualcuno salvi il Natale 2, il trailer Chi crede nel destino e nella cosiddetta “serendipità”, si gusti tutto d’un sorso (assieme a una bella tisana calda con un pizzino di cannella) la commedia Serendipity - Quando l’amore è magia, la storia romantica con protagonisti Kate Beckinsale e John Cusack i cui destini sono intrecciati come per magia.



Dato che non è Natale senza Una poltrona per due, Sky Cinema Christmas ve lo serve su un piatto d’argento (quello su cui andrà il tacchino durante il pranzo del 25 dicembre). Le risate e il buon umore sono assicurati con le commedie a stelle e strisce quali appunto Una poltrona per due con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis, Natale in affitto con Ben Affleck protagonista e Fuga dal Natale con Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd.



E visto che non è Natale nemmeno senza A Christmas Carol di Charles Dickens, avrete pure quello. Però nella versione divertentissima di S.O.S. Fantasmi con quel mattatore di Bill Murray.



Una visione in rosa delle feste dicembrine ce la offre invece Natale all’improvviso, la commedia corale che vede come protagoniste le eccezionali Diane Keaton e Olivia Wilde.

Per i più piccoli ma anche per i più grandi che adorano i capolavori dell’animazione, imperdibile è la favola natalizia dagli autori di Galline in fuga, ossia Il figlio di Babbo Natale che rende protagonista Arthur, il figlio minore di Santa Claus.

Anche ne L’apprendista Babbo Natale - Il Natale di Nicholas il focus non è su Santa ma sul suo apprendista, un modo per rendere protagonisti ancora di più i bambini che lo guarderanno.