Qualcuno salvi il Natale, la trama del sequel con Kurt Russell

Qualcuno salvi il Natale, la trama

È stata diffusa la sinossi ufficiale del sequel di “Qualcuno salvi il Natale”, che vedrà nuovamente Kurt Russell come protagonista. Sono trascorsi due anni da quando i fratelli Kate e Teddy, interpretati da Darby Camp e Judah Lewis, hanno salvato il Natale. Svariate le cose che sono cambiate da allora. Kate è ormai un’adolescente e ha perso quella propensione al magico e fantastico. È ormai cinica e totalmente disincantata.

Trascorre controvoglia le festività di Natale a Cancun, insieme con il nuovo fidanzato della madre e il figlio di lui, Jack, interpretato da Jahzir Bruno. Odia l’idea di ritrovarsi a far parte di una nuova famiglia. Decide dunque di scappare, ignara del fatto che un misterioso personaggio con poteri magici intende distruggere il Polo Nord. La sua idea è quella di porre fine, per sempre, al Natale. Kate e Jack si ritroveranno così a collaborare con Babbo Natale, al fine di evitare il peggio e salvare nuovamente questo splendido periodo dell’anno.

Lo scorso settembre è stato anche diffuso il primo teaser trailer ufficiale, che mostra Kate in visita al villaggio di Babbo Natale. La giovane protagonista si ritrova per la prima volta a passeggiare nel fatato mondo del Polo Nord, insieme con Kurt Russell e Goldie Hawn. Si preannuncia una nuova e spassosa avventura, con scene esilaranti come nel primo capitolo, quando Babbo Natale si è ritrovato a suonare e cantare in una band in carcere.