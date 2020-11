Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 24 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 24 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro.

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv

La ragazza nella nebbia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Toni Servillo protagonista del primo film di Donato Carrisi, premiato anche ai David di Donatello. Un ispettore indaga sulla scomparsa di una ragazza.

Killer Anonymous, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Gary Oldman e Jessica Alba. In un gruppo di assassini anonimi scoppia il caos per l’uccisione di un senatore.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

Ad astra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Brad Pitt protagonista di uno sci-fi nel quale un astronauta viene incaricato di ritrovare il padre, perso su Nettuno.

Il regno del fuoco, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Christian Bale e Matthew McConaughey in un film ambientato nel 2020, in cui i draghi hanno preso controllo della Terra.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Captain Fantastic, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un grande Viggo Mortensen in un road movie familiare, vincitore del premio per la miglior regia e Cannes.

La favorita, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film di costume con Emma Stone, Olivia Colman e Rachel Weisz. Due cortigiane si contendono le attenzioni della regina.

La dea fortuna, ore 21:14 su Premiium Cinema 2

Ferzan Ozpetek dirige Stefano Accorsi ed Edoardo Leo che interpretano una coppia in crisi. Due bambini li metteranno di fronte alla loro realtà.

Film commedia da vedere stasera in tv

Al lupo al lupo, ore 21:15 su Sky Cinema Verdone

Carlo Verdone dirige e interpreta insieme a Francesca Neri e Sergio Rubini una commedia intrisa di malinconia.

L’amore dura tre anni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale in cui un giornalista divorziato incontra una splendida donna dopo aver pubblicato un libro sul divorzio.

Tre mogli, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Marco Risi dirige un’intensa commedia al femminile. Tre mogli partono alla ricerca dei mariti fuggiti in Patagonia.

Tower Heist, ore 21:00 su Premium Cinema 1

Commedia d’azione con Eddie Murphy e Ben Stiller. Un gruppo di addetti alla manutenzione organizza un furto.

Attenti al gorilla, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia con protagonista Frank Matano, che vince una causa contro uno zoo ed è costretto a portarsi a casa un gorilla.

I programmi in chiaro

Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Serie Tv tratta dai famosi romanzi di Camilleri, con Luca Zingaretti nei panni dell’iconico protagonista.

Il collegio, ore 21:20 su Rai 2

Reality che coinvolge alcuni ragazzi, trasportati indietro nel tempo in un collegio nel quale dovranno vivere e interagire.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Lazio-Zenit, ore 21:00 su Canale 5

In vista della serata di Champions League, Mediaset propone in chiaro la partita dei biancocelesti di Simone Inzaghi.

Le Iene show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento con le inchieste de Le Iene, che come sempre si occupano di temi sociali e politici ma anche satirici.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

La magia del Natale, ore 21:30 su TV8

Una donna, all’avvicinarsi del periodo natalizio, ritorna nella cittadina nella quale è nata, dopo la morte del padre.

Sahara – Le avventure di Dirk Pitt, ore 21:25 su Nove

Film con Matthew McConaughey e Penelope Cruz. Un noto esploratore si mette a caccia di un tesoro nel Sahara.