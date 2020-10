Il principe cerca moglie 2 in streaming: data d'uscita

approfondimento

Film rinviati: il nuovo calendario Disney

Nessuna uscita in sala per la pellicola di Murphy, sequel del film cult del 1988. Così come altri titoli, l’opzione digitale è sembrata quella più allettante, considerando come l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) abbia limitato grandemente l’accesso in sala. Alcuni Paesi hanno preferito non riaprire i propri cinema, mentre altri, come l’Italia, registrano numeri decisamente inferiori alla media.

Molti titoli previsti per le sale cinematografiche sono stati rinviati al 2021 e oltre. Nessun ostacolo invece per le pellicole distribuite in digitale, come “Soul”. I diritti di trasmissione de “Il principe cerca moglie 2” sono stati acquistati da Amazon per una somma pari a 125 milioni di dollari, stando a quanto riportato da “Variety”. Per poterlo apprezzare occorrerà però attendere ancora un po’, fino al 18 dicembre.