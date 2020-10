1/7

Poco più di otto minuti sul viaggio di una coppia innamorata (Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales) in gita in Calabria, tra campagna, piccoli centri, mare e montagna, seguendo il filo conduttore dei frutti simbolo della regione: bergamotti, arance, clementini e fichi. È quanto mette in scena Gabriele Muccino (nella foto) nel corto “Calabria terra mia”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. (Foto/IPa)

