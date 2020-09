Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 26 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 26 settembre, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film gialli da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Serie ambientata a Genova e diretta da Maria Sole Tognazzi. Protagonista Paola Cortellesi nei panni di Petra Delicato, un’ispettrice della mobile che dall’archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio.



Film biopic da vedere stasera in TV

Antwone Fisher, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Esordio alla regia dell'attore Denzel Washington, ispirato alla storia vera di Antwone Fisher, marinaio di colore con problemi di autocontrollo. I superiori gli affiancano uno psichiatra che possa aiutarlo, Il Dr. Jerome Davenport, che inizia così a scavare nel passato traumatico di Fisher.

Film thriller da vedere stasera in TV

Pulp fiction, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Capolavoro del 1994 scritto e diretto da Quentin Tarantino e interpretato, tra gli altri, da John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Il principe d'Egitto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film sulla storia di Mosè che, dopo essere stato salvato dalle acque ed allevato dal popolo d'Egitto insieme al futuro faraone Ramses, scopre le sue origini ebraiche, abbandona il lusso e guida gli ebrei verso la Terra Promessa.

Film thriller da vedere stasera in TV

Unbreakable - Il predestinato, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Pellicola del 2000 scritta, prodotta e diretta da M. Night Shyamalan con protagonisti Bruce Willis e Samuel L. Jackson. Un uomo sopravvissuto ad un incidente di treno scopre di possedere un grande potere, quello di essere indistruttibile.

Trespass - Sequestrati, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Con Nicolas Cage e Nicole Kidman. Una notte una banda di rapinatori entra in casa della famiglia Miller e prende in ostaggio i due coniugi per derubarli. Il marito cerca di negoziare con loro per mettere in salvo sua moglie ma, inaspettatamente, inizieranno a venire a galla tradimenti e inganni tra moglie e marito.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Mad Max: Fury Road, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Film di fantascienza ambientato in un futuro distopico post apocalittico in cui benzina ed acqua sono risorse quasi esaurite. Max Rockatansky e la guerriera Furiosa cercano di sfuggire ad Immortan Joe, leader di un culto, e al suo esercito.

L'uomo d'acciaio, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Il film è un reboot della serie cinematografica dedicata a Superman e racconta la sua genesi, da quando giunge sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato alla scoperta dei propri straordinari poteri.

Film commedie da vedere stasera in TV

Return to me, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Bob, dopo aver perso la moglie Elizabeth in un incidente stradale, conosce Grace, una cameriera che è stata da poco sottoposta a un trapianto cardiaco. Nessuno dei due sa, però, che il nuovo cuore di Grace è quello della defunta Elizabeth.

Il tuttofare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Protagonisti della commedia Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci e Clara Alonso. Un praticante in legge sogna un contratto nel prestigioso studio di un principe del foro. Per poterlo ottenere però deve sposare l'amante argentina del mentore per farle ottenere la cittadinanza.

Partnerperfetto.com, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Commedia interpretata da Diane Lane, John Cusack e Christopher Plummer. Sarah Nolan, un'insegnante da poco divorziata, decide di cercare il grande amore e per questo si iscrive a Partnerperfetto.com, un sito di appuntamenti.

One for the money, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Stephanie Plum ha divorziato da poco. Nel corso di un pranzo in famiglia rivela ai genitori di essere senza lavoro e senza auto. Per aiutarla la nonna le procura un impiego dal cugino che si occupa di recupero crediti. Il suo primo incarico è ritrovare Joe Morelli, un poliziotto ricercato per omicidio.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Commedia del 2014 con Aldo, Giovanni e Giacomo. Aldo, venditore ambulante, sta fuggendo dalla polizia quando viene investito da una Maserati alla guida della quale c'è Giovanni, maggiordomo di Giacomo, imprenditore alle prese con un importante investimento nel Burundi.

Jojo Rabbit, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Un ragazzino tedesco scopre che sua madre nasconde una giovane ebrea nella loro soffitta. Aiutato dal suo amico immaginario, un ridicolo Adolf Hitler, Jojo deve fare i conti con il proprio infantile nazionalismo.

Film musicali da vedere stasera in TV

Chicago, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Musical ambientato nella Chicago degli anni venti. Il film ha vinto sei Oscar, tra cui quello per il miglior film. In una prigione degli anni Venti due ragazze vengono aiutate da un avvocato senza scrupoli. Una volta libere, iniziano una carriera di successo come ballerine.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Dieci puntate in cui tredici personaggi famosi impareranno l'arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Stagione 3, quinto episodio dal titolo “Long Beach”. Le armi dei casi chiusi della Polizia vengono ogni anno trasportate e fatte fondere. Durante questo trasporto, il furgone viene derubato da una banda...

Arrivano i prof, ore 21:20 su Rai 3

Commedia con Claudio Bisio e Lino Guanciale. La scuola peggiore d'Italia, il liceo scientifico Alessandro Manzoni, rischia la chiusura. Il preside decide quindi di assumere i sette professori peggiori d'Italia per ottenere almeno la metà di alunni promossi.



Tu sì que vales, ore 21:20 su Canale 5

Artisti e sportivi si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

L'Era Glaciale 3 - L'alba dei dinosauri, ore 21:20 su Italia 1

Film d'animazione del 2009. Ellie e Manny aspettano un figlio e la novità sembra sconvolgere qualche equilibrio. Diego sente di non avere più lo smalto di una volta mentre Sid desidera sperimentare la maternità a tutti i costi.

Eliminators, ore 21:27 su Rete 4

Film d'azione del 2016. Un ex agente federale sotto protezione deve uscire allo scoperto quando la sua casa di Londra viene invasa per sbaglio. Si trova così a doversi difendere da un gruppo di assassini che lo vogliono morto.

American Gigolò, ore 22:00 su La7

Film del 1980 con Richard Gere. Julian lavora come gigolò nell'area di Los Angeles. Dopo aver intrapreso una relazione con Michelle, la moglie di un politico locale, una delle sue clienti viene uccisa e l'indagine si concentra su di lui.

Ogni cosa è segreta, ore 21:30 su Tv8

Film thriller con Diane Lane, Elizabeth Banks e Dakota Fanning. Quando una bambina di 3 anni scompare, un detective rivisita un crimine commesso da due donne che sono state recentemente rilasciate dopo aver ucciso un ragazzino 8 anni prima.

Clandestino - 'Ndrangheta, ore 21:25 su Nove

Inchiesta all'interno della più potente organizzazione criminale con rivelazioni sul più grande impero europeo di spaccio di cocaina.