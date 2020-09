Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 24 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 24 settembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in tv

Attacco a Mumbai – Una vera storia coraggio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Tratto da una storia vera, la pellicola drammatica narra quanto accaduto il 26 ottobre 2008 durante gli attentati di Mumbai. Un gruppo di jihadisti prende in ostaggio gli ospiti dell’hotel Taj Mahal.

Ritratto della giovane in fiamme, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Vincitore ai Nastri d’Argento e al Festival di Cannes, la pellicola racconta la storia di Marianne, pittrice incaricata di realizzare il ritratto di nozze di Héloise. La donna non vuole sposarsi e così la protagonista proverà ad osservarla per raggiungere il suo scopo

L’infiltrato, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic tratto dal libro inchiesta di Yaron Svoray. Ambientato nella Germania degli anni 90, un giornalista israeliano si infiltra in un’organizzazione segreta creata per far risorgere il nazismo.

Bad Education, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Tratto da una storia vera accaduta allo sceneggiatore della pellicola. Una manager scolastica aiuta il sovrintendente di un distretto scolastico ad usare soldi pubblici per vivere come ha sempre sognato.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Bad Boys, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Con Will Smith e Martin Lawrence, il film vede protagonisti due detective della narcotici di Miami. Il successo ottenuto ha portato a due sequel nel 2003 e nel 2020.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mio fratello rincorre i dinosauri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Vincitore di un David di Donatello, la commedia racconta il rapporto dei fratelli Jack e Gio. Il primo decide che la sindrome di Down del fratello non debba essere svelata.

Un marito per Tillie, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

La morte del figlio di un quarantenne da poco sposato modifica il rapporto tra i coniugi e porta ad una profonda crisi.

Gli anni più belli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Un ritratto degli ultimi quaranta anni dell’Italia attraverso la storia di quattro amici che attraversano l’adolescenza e raggiungono l’età adulta. Per la regia di Gabriele Muccino con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

L’agenzia dei bugiardi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Remake di un film francese, nel cast Giampaolo Morelli e Alessandra Mastronardi. Fred è il titolare di S.O.S. Alibi, agenzia che pianifica e organizza finti alibi per nascondere i tradimenti dei clienti

Femmine contro maschi, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Spin off di Maschi contro femmine, sviluppa le storie dei personaggi secondari del primo film. Anna approfitta della perdita di memoria di Piero per modellarlo a suo piacimento, Rocco e Michele suonano in una cover band dei Beatles, mentre Marcello e Paola sono divorziati da anni ma fingono per la madre di lui di essere ancora una famiglia felice.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Cowboys & Aliens, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Basato sull’omonimo romanzo grafico di Scott Mitchell Rosenberg, gli indiani Apache e i cowboys dovranno fare i conti con l’arrivo di una navicella aliena precipitata in città.

Mad Max oltre la sfera del tuono, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Terzo film della serie Mad Max, diretto da George Miller e George Ogilvie. Mel Gibson interpreta nuovamente Mad Max Rockatanski, ex poliziotto ed eroico guerriero.

Film thriller da vedere stasera in TV

Rapimento in diretta, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Insoddisfatta del suo lavoro, una giornalista diviene improvvisamente nota perché presa in ostaggio da un misterioso rapitore.

The Departed, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Martin Scorsese dirige Leonardo DiCaprio e Matt Damon in un film thriller ricco di colpi di scena. Tutto nasce dall’infiltrazione di una talpa all’interno della Polizia di Stato del Massachusetts.

I programmi in chiaro

Nero a metà, ore 21:25 su Rai 1

Quinto episodio della seconda stagione di “Nero a metà”, serie tv poliziesca con Claudio Amendola.

Amore, cucina e curry, ore 21:20 su Rai 2

Commedia con Helen Mirren sulla storia della famiglia Kadam trasferita dall’India al villaggio francese di Saint-Antonin-Noble-Val. L’intenzione della famiglia è quella di aprire un ristorante indiano.

La truffa dei Logan, ore 21:20 su Rai 3

Channing Tatum e Adam Driver sono i protagonisti della commedia che racconta la storia di una rapina organizzata da un ex quaterback con una gamba offesa e di un veterano dell’Iraq senza un braccio.

Finale Supercoppa Europea: Bayern Monaco-Siviglia, ore 21:00 su Canale 5

In scena la 45° edizione della Supercoppa in una sfida tra le due squadre che hanno vinto la Champions League e l’Europa League di questa stagione.

Chicago Med, ore 21:30 su Italia 1

Quindicesimo episodio della quarta stagione per la serie tv statunitense che racconta le vicende dei medici e degli infermieri di un ospedale di Chicago.

Dritto e rovescio, ore 21:25 su Rete 4

Appuntamento tradizionale con Paolo Del Debbio per commentare le dinamiche politiche del Paese e gli argomenti più importanti della settimana.

Piazzapulita, ore 21:15 su La7

Approfondimento d’attualità condotto da Corrado Formigli con ospiti e collegamenti in esterna.

Ex – Amici come prima, ore 21:30 su Tv8

Cast ricco per una pellicola che racconta la vita di ogni protagonista stravolta dall’incontro con un ex. Da Vincenzo Salemme politico innamorato di una premier balcanica ad Anna Foglietta avvocatessa che finisce per innamorarsi, a sua insaputa, del marito di una sua cliente.

Gino cerca chef, ore 21:25 su Nove

Gino D’Acampo valuta 54 aspiranti chef che sognano di conquistare un contratto di lavoro in Gran Bretagna, in uno dei ristoranti del cuoco e imprenditore originario di Torre del Greco.