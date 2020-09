Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 21 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 21 settembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Secondo episodio di quattro della Miniserie televisiva ispirata al personaggio di Petra Delicado e ambientato a Genova. La protagonista è Paola Cortellesi.

FILM D’AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Apollo 13, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Diretto da Ron Howard, la pellicola narra la missione spaziale fallita a causa di un grave incidente che mise a rischio la vita degli astronauti.

Film commedia da vedere stasera in TV

Grand Hotel Budapest, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Wes Anderson dirige questa commedia vincitrice di quattro Premi Oscar e che vede tra i protagonisti Ralph Fiennes. Il furto di un quadro e il decesso di una donna obbligano il direttore di un hotel a numerose peripezie

Selfie di famiglia, ore 21.15 su Sky Cinema due +24

Il rapporto viscerale tra una madre e i propri figli analizzato al dettaglio dopo la partenza della terzogenita.

Il viaggio di Yao, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Road movie con Omar Sy, attore francese di successo che a Dakar, invitato per un premio, conosce Yao scappato da casa per conoscerlo.

Ghostbusters - Acchiappafantasmi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film cult degli anni Ottanta, racconta le avventure di tre scienziati che fondano un’agenzia di acchiappafantasmi.

La prima cosa bella, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Acclamato da pubblico e critica, la pellicola diretta da Paolo Virzì racconta la storia di due fratelli e di una madre dalla personalità ingombrante. L’elezione a mamma più bella dà il via a una serie di eventi tragicomici.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Autumn in New York, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Winona Ryder e Richard Gere sono i protagonisti di una struggente love story. Un uomo maturo si innamora di una ragazza affetta da una malattia incurabile.

Un viaggio indimenticabile, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Malato di Alzheimer, Amadeus vuole visitare i luoghi più importanti della sua vita e esprime il desiderio alla propria nipote.

Film d’azione da vedere stasera in TV

A testa alta, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Dopo aver constatato che il crimine imperversa per le strade, un marine in congedo dalle forze speciali si candida come sceriffo del suo paese.

The accountant, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Un genio della matematica cura le finanze di organizzazioni criminali e viene contattato dal misterioso “la Voce”.

Film thriller da vedere stasera in TV

Predestination, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un agente attraversa lo spazio e il tempo per impedire un attacco terroristico ma scopre che la verità è un’altra.

The Kill Team, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tratto da una storia vera. Un soldato entra in conflitto con il suo superiore durante la guerra in Afghanistan.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Il re scorpione, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Spin-off della serie de La Mummia ambientato nel 3000 A.C. a Gomorra. Le tribù nomadi hanno un nemico comune: il tiranno Memnon

Jumanji – The Next Level, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Dwayne Johnson è tra i protagonisti del sequel campione d’incassi e che è ambientata nuovamente nel mondo magico e fantastico di Jumanji.

I programmi in chiaro

Porta a Porta – Speciale Elezioni ore 21:25 su Rai 1

Puntata speciale del programma condotto da Bruno Vespa per commentare il voto delle elezioni amministrative e del referendum.

Boss in incognito 2020, ore 21:20 su Rai 2

Docureality che analizza il mondo del lavoro attraverso le storie di manager, operai e impiegati.

TG3 – Speciale Amministrative Referendum, ore 21:20 su Rai 3

Speciale TG3 con i risultati delle amministrative e del referendum e la voce dei protagonisti della politica.

Grande Fratello Vip 2020, ore 21:20 su Canale 5

Seconda puntata del reality show che compie 20 anni. Conduce Alfonso Signorini.

Colombiana, ore 21:20 su Italia 1

Dopo aver visto uccidere a sangue freddo il padre, la protagonista decide di diventare killer a pagamento per conto di suo zio.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma condotto da Nicola Porro che affronta con i suoi ospiti i temi della settimana di politica, economia e attualità.

Speciale Tg La7 – Elezioni Amministrative e Referendum, ore 21:15 su La7

Speciale della redazione giornalistica di La7 sulle elezioni amministrative e il referendum.

Gomorra la serie – Stagione 3 Episodio 5, ore 21:30 su Tv8

Ciro è in Bulgaria e si è ricostruito una nuova vita diventando uomo di fiducia di Valentin, trafficante di droga.

Una settimana da Dio, ore 21:25 su Nove

Commedia cult con Jim Carrey che riesce ad ottenere per una settimana i poteri di Dio.