Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 15 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 15 settembre, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedie da vedere stasera in TV

7 ore per farti innamorare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film del 2020 scritto e diretto da Giampaolo Morelli, al suo esordio come regista. Poco prima di sposarsi, Giulio scopre che la sua fidanzata lo tradisce. In preda allo sconforto, si rivolge a Valeria (Serena Rossi), esperta dell'arte del rimorchio, che insegna agli uomini come conquistare una donna in solo sette ore.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Billy Elliot, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Billy è un undicenne della classe operaia dell'Inghilterra del 1984 il cui sogno è diventare un ballerino classico. Suo padre però gli proibisce di studiare danza. La sua maestra di ballo, che ha intuito le sue grandi potenzialità, lo prepara allora di nascosto all'audizione per la Royal Ballet School di Londra.

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

La serie, ambientata a Genova, è diretta da Maria Sole Tognazzi e ha come protagonista Paola Cortellesi nei panni di Petra Delicato, un’ispettrice della mobile che lavora in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Le Avventure di Wuba - Il Piccolo Principe Zucchino, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Il piccolo Wuba, via di mezzo tra un ravanello e un bebè, sta per abbandonare il mondo degli umani, quando alcuni mostri alati tentano di rapirlo per condurlo dal Re dei mostri.

Film thriller da vedere stasera in TV

Soldado, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film del 2018 diretto da Stefano Sollima, sequel di Sicario. Gli agenti Matt Graver e Alejandro Gillick intervengono quando i cartelli della droga messicani iniziano ad accettare commissioni da terroristi per aiutarli ad entrare negli Stati Uniti.

300 – L'alba di un impero, ore 21:15 su Premium Cinema 1

I protagonisti sono Sullivan Stapleton ed Eva Green nei ruoli dell'ateniese Temistocle e della regina Artemisia. Il film racconta le battaglie di Capo Artemisio e di Salamina.

Il traditore tipo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una coppia inglese in vacanza in Marocco e in crisi matrimoniale, fa amicizia con un malvivente russo e viene coinvolta in una delicata e pericolosa operazione di spionaggio.

La mummia - Il ritorno, ore 21:14 su Premium Cinema 1 +24

Due mummie, portate a Londra, resuscitano e cercano di rapire il figlio di Evelyn e di Rick, credendolo la chiave per la reincarnazione di Iside.

Film commedie da vedere stasera in TV

Matrimonio con sorpresa, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un inglese sta per sposare la figlia di un senatore degli Stati Uniti ma in realtà è un truffatore sotto falsa identità che sta cercando di rubare i fondi dell'organizzazione di beneficenza del senatore. Il problema però è che ama davvero la futura sposa...

Cocktail, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Tom Cruise è Brian, un giovane ambizioso che inizia a lavorare come barman a New York. Quando inventa un nuovo cocktail, diventa il più famoso barman acrobatico di Manhattan.

Paura e delirio a Las Vegas, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Commedia grottesca del 1998 diretta da Terry Gilliam, con protagonisti Johnny Depp e Benicio del Toro. Un eccentrico giornalista e un avvocato psicopatico vanno a Las Vegas per scopi diversi ma si trovano a condividere la stessa esperienza allucinatoria grazie all'uso di droghe.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il coraggio della verità, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Starr Carter, ragazza afro-americana di 16 anni, assiste all'assassinio del suo migliore amico d'infanzia per mano di un ufficiale di polizia. Di fronte alla pressione esercitata su di lei, la giovane cerca il coraggio per difendere la verità.

Film commedie da vedere stasera in TV

Un'occasione da Dio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Prima di mettere in atto la distruzione dell'intero pianeta Terra, un gruppo di alieni conferisce ad un insegnante dei super poteri che gli permettono di fare qualsiasi cosa. Pare però che solo il cane parlante del professore sia in grado di usare questa opportunità in modo produttivo.

Immaturi, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia diretta da Paolo Genovese con Raoul Bova, Barbora Bobuľová, Luca Bizzarri, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Paolo Kessisoglu. Sei ex compagni di scuola si ritrovano dopo vent'anni a causa di un disguido burocratico. Devono tutti riaffrontare l'esame di maturità.

Film drammatici da vedere stasera in TV

I villeggianti, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Film del 2018 diretto e interpretato da Valeria Bruni Tedeschi. Con lei anche Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza in Costa Azzurra. Tra famiglia, amici e personale di servizio, la donna affronta la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film.

I programmi in chiaro

Il Commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

“La giostra degli scambi”. Tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, la fiction racconta le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nella città siciliana di Vigata.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2

Stagione 3, episodio 19 dal titolo “Dolore”. Shaun e i suoi colleghi devono fronteggiare le conseguenze di un forte terremoto.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Bianca Berlinguer racconta l'attualità e la cronaca approfondendo i temi più caldi del nostro paese.

A star is born, ore 21:21 su Canale 5

Film del 2018 interpretato e diretto da Bradley Cooper, al suo debutto come regista. Jackson Maine, musicista in carriera ma alcolizzato, scopre e si innamora di Ally (Lady Gaga). La ragazza ha quasi rinunciato al proprio sogno di diventare una cantante fino a quando l'uomo non la porta sotto la luce dei riflettori.

Deadpool, ore 21:30 su Italia 1

Ryan Reynolds è Wade Wilson, ex membro delle Forze Speciali diventato mercenario. Dopo un esperimento non autorizzato che gli conferisce il potere di guarigione veloce, l'uomo adotta il proprio alter ego Deadpool.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di informazione e attualità condotto dal giornalista Mario Giordano.

Dimartedì ore 21:15 su La7

L'appuntamento settimanale con la politica e l'attualità condotto da Giovanni Floris.

Name That Tune - Indovina la canzone, ore 21:30 su Tv8

Nuova versione di Sarabanda, sempre condotta da Enrico Papi. Due squadre composte da quattro vip ciascuna che si sfideranno in una gara musicale.

I magnifici sette, ore 21:25 su Nove

1879, California. I disperati abitanti di un villaggio del West assoldano un gruppo di mercenari per affrontare Bartholomew Bogue, un malvagio e avido uomo d'affari e la sua banda di sgherri.