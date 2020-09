Il trailer di Petra, la detective story con Paola Cortellesi. VIDEO

Ecco il trailer della storia Sky Original prodotta con Cattleya in associazione con Bartlebyfilm e tratta dai bestseller di Alicia Giménez-Bartlett. Con protagonista una Paola Cortellesi inedita (in veste crime) che sembra nata per atmosfere noir, ecco un assaggio delle quattro attesissime storie di cui “Petra” si compone. Aspettando il primo capitolo di domani, lunedì 14 settembre su Sky Cinema, ossia "Riti di morte"



Il trailer di Petra, la storia Sky Original prodotta con Cattleya in associazione con Bartlebyfilm in arrivo lunedì 14 settembre su Sky Cinema (GUARDA QUI L'INTERVISTA A PAOLA CORTELLESI), è il primo assaggio di ciò che vi terrà incollati allo schermo per quattro serate, con altrettanti capitoli in cui Petra Delicato ci insegnerà a vivere intensamente emozioni dalle tinte forti, anzi fortissime.



Petra è una storia che mescola tutti i colori della tavolozza narrativa: noir, rosso sangue, giallo thriller ma anche rosa. Il rosa è quello della parte al femminile di questo progetto, una produzione Sky Original tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett che vede alla regia Maria Sole Tognazzi e come protagonista Paola Cortellesi. E poi c’è anche “lei”, Genova: nella trasposizione filmica dei libri dell’autrice spagnola, la Barcellona originale viene sostituita dalla nostrana Genova che si presta benissimo ad accogliere tra le sue braccia queste vicende noir.



Una Genova nient’affatto da cartolina ma, anzi, mostrata in tutto il suo splendore sia nei suoi vicoli e quartieri malfamati sia in quelli che sono i suoi punti di forza turistici. Ma pure questi, gli scorci più attrattivi, non vengono mai mostrati in maniera banale e scontata. Ogni frame di questa storia gronda significato e bellezza.