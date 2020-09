Petra, l’attesissima serie crime prodotta da Sky e in arrivo su Sky Cinema (GUARDA QUI LA GALLERY), ambienta le avventure noir e adrenaliniche dell’ispettrice di polizia Petra Delicato nella città più caleidoscopica e coinvolgente d’Italia: Genova.



Mentre i romanzi della scrittrice Alicia Giménez-Bartlett, alla cui penna si deve questa saga letteraria, sono ambientati a Barcellona, la trasposizione filmica Sky Original prodotta da Cattleya in associazione con Bartleby ha scelto una degna collega della città spagnola. La città più affascinante, contorta, multietnica e intrisa di sensualità è “lei”: Genova.



E usiamo a giusta ragione il pronome femminile “lei”: come la regista della serie, Maria Sole Tognazzi, afferma, “Genova insieme a Paola e ad Andrea è la terza protagonista della serie”. Perfetta per il crime, ha una verticalità e una varietà che Maria Sole Tognazzi ha subito trovato ideale per questa storia.



“All’interno di Genova vivono mille città, convivono quartieri malfamati assiema ad angoli di una bellezza pazzesca”, racconta Paola Cortellesi, interprete della protagonista Petra.



Anche Arnaldo Catinari, direttore fotografia, pensa che Genova sia “una città estremamente cinematografica, poco sfruttata. Puoi ambientare una storia degli anni Cinquanta come degli anni Settanta così come attuale. La parte del porto poi è incredibile, sembra di stare a Hong Kong”.