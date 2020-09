Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 6 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 6 settembre, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedie da vedere stasera in TV

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

La vita di Samuel (Omar Sy), un uomo single dedito alla vita sregolata e alle avventure amorose, cambia radicalmente quando una delle sue ex compare all'improvviso e gli lascia una bambina tra le braccia dicendogli che è sua figlia.

Film storici da vedere stasera in TV

L'ufficiale e la spia, ore 21:15 su Sky Cinema Due e ore 21:45 su Sky Cinema Drama

Film del 2019 diretto da Roman Polański, con protagonista Jean Dujardin. Nel 1894, il capitano francese Alfred Dreyfus viene ingiustamente accusato di tradimento e spionaggio, e condannato all'ergastolo sulla temibile Isola del Diavolo.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Cattivissimo me, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

La fama da aspirante supercattivo del ladro Gru è in ribasso, soppiantata dal patetico ma malvagio Vector. Decide allora di compiere un'impresa incredibile: rubare la luna.

Film musicali da vedere stasera in TV

Teen Spirit - A un passo dal sogno, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Elle Fanning è Violet, timida adolescente che vive in un piccolo villaggio sull'Isola di Wight e che sogna di diventare una stella del pop. Grazie al supporto di un insolito mentore, la ragazza decide di partecipare ad un concorso locale...

Film d'azione da vedere stasera in TV

The Bourne Legacy, ore 21:00 su Sky Cinema Action

È il quarto film della serie tratta dai romanzi di Robert Ludlum ed Eric Van Lustbader. Spin-off della serie cinematografica, ha come protagonista l'agente di Outcome, Aaron Cross, sopravvissuto alla chiusura del programma, che ora deve disintossicarsi dai medicinali che era costretto ad assumere per migliorare le sue prestazioni fisiche.

Fast & Furious 8, ore 21:14 su Premium Cinema 1

È l'ottavo film della serie Fast and Furious. I membri del gruppo sono messi a dura prova quando una misteriosa donna irretisce Dom per convincerlo a intraprendere nuovamente la strada del crimine e a tradire coloro che gli sono più cari.

Film thriller da vedere stasera in TV

28 giorni dopo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del 2002 diretto da Danny Boyle. Un potente virus che trasforma le persone in creature prive di ragione e in assassini fuoriesce da un laboratorio di ricerca inglese. In 28 giorni l'epidemia dilaga e i sopravvissuti si riuniscono per fuggire dalla città.

Aquaman, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Film basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics. Atlantide è un regno sottomarino governato da Orm, un re assetato di potere. Questi intende conquistare il mondo, ma sulla propria strada trova Aquaman.

Film commedie sentimentali da vedere stasera in TV

Quando l'amore è magia - Serendipity, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Sarah e Jonathan hanno un colpo di fulmine ma sono entrambi già impegnati. La ragazza decide allora di affidare al fato il loro futuro per scoprire se saranno destinati a incontrarsi di nuovo.

To Rome with Love, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Film del 2012 scritto e diretto da Woody Allen. Con, tra gli altri, Roberto Benigni, Penelope Cruz e Alec Baldwin. La pellicola racconta quattro storie ambientate a Roma.

Film horror da vedere stasera in TV

47 metri - Uncaged, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

La pellicola è il sequel del film del 2017 47 metri. Per sfuggire a un branco di grandi squali bianchi, quattro ragazzi si immergono in un labirinto sottomarino fatto di caverne e tunnel. Intanto la scorta di ossigeno inizia a diminuire.

Film commedie da vedere stasera in TV

Appena un minuto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claudio è un cinquantenne che nella vita fa l'agente immobiliare, ma senza successo. La moglie lo lascia per un muscoloso maestro di zumba e anche il rapporto con i figli non è dei migliori. Un giorno scopre un'app che gli consente di tornare indietro nel tempo di un minuto.

Candidato a sorpresa, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Il parlamentare Cam Brady commette, pubblicamente, un'enorme gaffe prima di un'elezione. Una coppia di ultra milionari ne approfitta per tramare contro Cam spalleggiando un candidato rivale, l'ingenuo padre di famiglia Marty Huggins.

Brave ragazze, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Film del 2019 diretto da Michela Andreozzi interpretato da Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D'Amico. Nella Gaeta degli anni Ottanta, quattro donne dalle storie difficili organizzano una rapina in banca per dare una svolta alle proprie vite.

I programmi in chiaro

Hotel Gagarin, ore 21:25 su Rai 1

Film del 2018 diretto da Simone Spada, con protagonisti Claudio Amendola e Luca Argentero. Cinque italiani vengono inviati in Armenia per girare un film, ma dopo il loro arrivo scoppia una guerra. Dopo essere stati abbandonati in un hotel nella foresta, riescono comunque a trasformare questo imprevisto in un'esperienza indimenticabile.

Pallavolo Femminile - Supercoppa Italiana 2020 - Finale, ore 21:05 su Rai 2

In diretta da Piazza dei Signori a Vicenza la finale di Supercoppa Italiana di pallavolo femminile.

Nella tana dei lupi, ore 21:30 su Rai 3

Film d'azione con protagonista Gerard Butler. Un'unità d'elite del Dipartimento di Polizia della contea di Los Angeles affronta una squadra di ex militari che prepara una rapina alla sede della Federal Reserve Bank della città.

L'ora della verità, ore 21:21 su Canale 5

Settimo episodio della prima stagione. Grazie all'abile difesa di Clotilde, Orsu viene scarcerato e la conduce nel luogo dove Palma viene tenuta prigioniera; Cervone tenterà in tutti i modi di fermarla.

Baywatch, ore 21:30 su Italia 1

Film del 2017 diretto da Seth Gordon con protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonima serie televisiva statunitense.

Faccio un salto all'Avana, ore 21:27 su Rete 4

Commedia con protagonisti Enrico Brignano e Francesco Pannofino. Fedele ha perso l'adorato fratello maggiore ed è ostaggio di una moglie instabile e di un suocero facoltoso che vorrebbe soltanto liberarsi del genero. Quasi per caso, però, scopre che Vittorio, il fratello dato per morto, è in realtà vivo e vive all'Avana.

Chernobyl, ore 20:35 su La7

Durante un test, il reattore numero 4 della centrale nucleare ucraina di Cernobyl, situata a pochi chilometri di distanza dal confine con la Bielorussia, esplode, sparando in aria una quantità incredibile di materiale radioattivo.

MasterChef Italia 9, ore 21:30 su Tv8

Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli compongono il trio di giudici pronti a guidare la nuova edizione del talent show culinario.

King Arthur, ore 21:25 su Nove

Film epico interpretato da Clive Owen, Ioan Gruffud e Keira Knightley. Artù è un ufficiale di cavalleria dell'esercito romano impegnato nella difesa del vallo di Adriano. Le sue truppe sono state già congedate ma c'è un'ultima missione da portare a termine: prima di abbandonare il Vallo di Adriano devono risalire verso nord per soccorrere un'importante famiglia italiana.