Sabato 20 giugno alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno il film che racconta di una ragazza che sogna di diventare una cantante per sfuggire al difficile ambiente in cui vive

Buon sangue non mente, si dice. E Max Minghella, attore (The Social Network, The Handmaid’s Tale) e adesso anche regista figlio del più noto Anthony Minghella, non fa eccezione, come dimostra il suo esordio dietro la macchina da presa.



Lo vedremo sabato 20 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno, con la prima visione di Teen Spirit, pellicola che ha per protagonista Elle Fanning (FOTO), l’attrice che nonostante la giovane età ha già all’attivo film come Babel, Maleficent e The Neon Demon.



Il dramma musicale diretto da Minghella junior segue le vicende di Violet, una timida adolescente che conduce una vita priva di grandi aspettative sull’isola di Wight. Qui trascorre le giornate sognando di evadere dallo squallore che la circonda e da una vita famigliare tutt’altro che facile.