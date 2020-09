"Rifkin's Festival", uscito il poster del nuovo film di Woody Allen

Il regista presenta la sua 49esima opera al Festival di San Sebastian, attesa per l’uscita al cinema in Italia

Il nuovo film di Woody Allen verrà presentato il prossimo 18 settembre in occasione dell’apertura del San Sebastian Film Festival, kermesse cinematografica che incomincerà tra un paio di settimane nella località spagnola. Il regista ha effettuato le riprese la scorsa estate e ora è pronto per tornare al cinema: l’uscita nelle sale spagnole è prevista per il 25 settembre, mentre non c’è ancora una data per quanto riguarda l’Italia. Nel frattempo è stato pubblicato il poster di “Rifkin’s Festival” sul sito woodyallenpages.com, gestito da alcuni fan del maestro statunitense.