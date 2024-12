Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto al Forum di Assago

Spettacolo

Il Napoli torna a essere campione d’Italia a 33 dall’ultima volta, quando in campo c’era ancora Diego Armando Maradona. Grazie al punto conquistato a Udine, gli azzurri di mister Spalletti hanno conquistato il terzo scudetto della loro storia. Al fischio finale la festa è esplosa per le vie del capoluogo campano (e non solo), ma c’è anche chi ha scelto di celebrare la storica vittoria sui social, come hanno fatto tanti nomi illustri dello spettacolo, come il regista napoletano, Paolo Sorrentino, su Instagram