Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 19 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 19 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

D.N.A. - Decisamente Non Adatti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Lillo e Greg dirigono e interpretano una commedia degli equivoci. Due ex compagni di scuola, insoddisfatti delle loro vite, decidono di sottoporsi ad un esperimento scientifico e scambiarsi il codice genetico. Nel cast anche Anna Foglietta.

Il Sorpasso (vers. rest.), ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Capolavoro di Dino Risi viene proposto in versione restaurata. Il giorno di Ferragosto due amici trascorrono la giornata in auto tra episodi tragicomici fino ad drammatico epilogo. Nel cast Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignan e Catherine Spaak.

Non sposate le mie figlie! 2, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia sulla convivenza tra culture differenti, il sequel vede Claude e la moglie Marie alle prese con la scelta da parte delle figlie di lasciare la Francia. Il padre decide così di impedire che ciò possa realizzarsi ma questo scatena una crisi anche nella coppia.

Un'estate al mare, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Film diviso in sette episodi ambientati nelle più famose spiagge italiane: Capri, Ischia, Porto Rotondo, Forte dei Marmi, San Felice Circeo e Peschici. Nel cast Lino Banfi, Gigi Proietti, Enrico Brignano e Biagio Izzo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Storia di una ladra di libri, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Liesel vive con i genitori in un quartiere operaio di Germania. Adottata all'età di nove anni, trova conforto nei libri che ruba per imparare a leggere. Entrata nella Gioventù Hitleriana, è testimone diretta del nazismo.

Atto di fede, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

La fede religiosa di una coppia si contrappone al pessimismo dei medici quando il loro figlio resta intrappolato sott'acqua in un lago gelato per oltre 15 minuti. Ricoverato in ospedale lotterà tra la vita e la morte.

Il ladro di giorni, ore 21.15 su Sky Cinema per te

A 5 anni Salvo vede suo padre portato via da due carabinieri. Una volta uscito di prigione, l'uomo vuole riprendersi suo figlio ma nel frattempo è andato a vivere in Trentino con gli zii.

Film d'avventura da vedere stasera in TV

Black Beauty - Una storia di coraggio, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tratto dal bestseller di Anna Sewell, il film racconta la storia di Audry, quindicenne volontaria in un centro per animali maltrattati. La ragazza riesce a convincere padre e nonno ad adottare un cavallo.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Solo 2 ore, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un ispettore è incaricato di portare un piccolo criminale dal distretto di polizia al tribunale perché testimone fondamentale per un processo. Un killer però minaccia di uccidere l'uomo. Rifugiatisi in un bar, i due saranno raggiunti da un gruppo di poliziotti che però vuole uccidere il testimone.

Inception, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Con Leonardo di Caprio, la pellicola ha come protagonista Dom Cobb, in grado di entrare nei sogni altrui e prelevare i segreti presenti nel profondo del subconscio. L'uomo viene contattato da Saito, potente industriale giapponese, per una missione davvero particolare

Rambo - Last Blood, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Quinto capitolo della famosa saga, John Rambo torna protagonista dopo essersi ritirato a vita privata in Arizona. Viene chiamato nuovamente in causa quando una giovane a lui legata viene rapita al confine con il Messico. Decide così di andare alla sua ricerca.

Film horror da vedere stasera in TV

Ghost Stories, ore 21:00 su Sky Cinema Suspence

Il professor Philip Goodman ha dedicato tutta la sua vita per smascherare e denunciare falsi sensitivi e truffatori del soprannaturale. Tutto viene messo in discussione quando riceve notizie di tre casi inspiegabili che mettono a dura prova il suo scetticismo.

Final Destination 3, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Terzo capitolo della saga, si basa sulla premonizione di Wendy che permette ad un gruppo di amici di salvarsi da un disastroso incidente. La Morte però è decisa a reclamare tutti coloro che le sono sfuggiti.

Film romantici da vedere stasera in TV

Destino Fatale, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Alle prese con la fine del suo matrimonio, una casalinga diventa complice ed amica di un criminale che improvvisamente la prende in ostaggio.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Mattatoio 5, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Pellicola tratta dal romanzo di Kurt Vonnegut, sceglie la fantascienza per dare vita ad un'opera contro la guerra e ogni tipo di violenza. Ha vinto il Premio della Giuria al 25esimo Festival di Cannes.

I programmi in chiaro

Perduta nel Vermont, ore 21:25 su Rai 1

La scrittice Angela Young decide di trascorrere un fine settimana nel Vermont per sfuggire alla stampa. Un incidente d'auto però le farà perdere la memoria e sarà affidata al medico della cittadina.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

Due episodi della 24esima stagione della serie tv. Dana salva una ragazza della sua stessa età e crea una forte sintonia con lei. Entrambe però vengono inseguite da una donna misteriosa. Nel secondo episodio Paul si sveglia in un hotel dentro un incubo e non ricorda più niente dell'ultima notte.

Il professore cambia scuola, ore 21:20 su Rai 3

Un professore associato di letteratura presso il Liceo Enrico IV a Parigi è costretto ad accettare un trasferimento di un anno in un istituto di periferia.

Lo Show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce il programma che ospita persone provenienti da tutto il mondo con uno speciale talento e in grado di entrare nel Guinness World Record.

Chicago PD, ore 21:20 su Italia 1

Ultimo appuntamento con la sesta stagione della serie tv. In onda gli episodi "Confessione" e "Regolamento di conti".

L'amore è eterno finchè dura, ore 21:27 su Rete 4

Carlo Verdone dirige e interpreta la pellicola che affronta la crisi matrimoniale di Gilberto, ottico di cinquant'anni, e Tiziana. L'uomo decide di partecipare ad uno speed date ma viene coinvolto in un'indagine per la scomparsa di una delle ragazze presenti alla serata.

Cavalcarono insieme, ore 21:15 su La7

Film diretto da John Ford, racconta le vicende del maresciallo McCabe e dell'ufficiale Jim Gary alla ricerca di un gruppo di uomini rapiti dai guerrieri Comanche. Dopo averli liberati, si accorgono che i sequestrati hanno adottato la cultura degli indiani d'America.

La perla del paradiso, ore 21:30 su Tv8

Un fotografo naturalista e uno scrittore si ritrovano sulle isole Fiji per cercare la famigerata perla blu. L'intesa tra i due cresce giorno dopo giorno durante un'avventurosa ricerca.

The Call, ore 21:30 su Nove

Una centralinista della polizia riceve la telefonata di una ragazza sequestrata da uno psicopatico e rinchiusa in un bagagliaio.