L'attore pugliese non ha bisogno di grandi presentazioni. Oltre cento film, più di venti serie e film per la televisione e altrettanti varietà. Ma il numero importante è un altro: è il numero 60. Infatti, in questo 2020 non solo festeggia i sessanta anni di carriera, ma anche i 60 anni di matrimonio con la sua consorte Lucia Zagaria. Per omaggiarlo, ecco una carrellata di scatti della sua lunga carriera