Vittorio Gassman, 20 anni senza l'indimenticabile mattatore

VITTORIO GASSMAN, IL MATTATORE Nato a Genova il 1° settembre del 1922 da padre tedesco, l’ingegner Heinrich Gassmann, ad un certo punto della sua carriera Vittorio Gassman (FOTO) decide di sopprimere la seconda “n” del suo cognome poiché gli pareva che così suonasse più orecchiabile. Il figlio Alessandro se ne riapproprierà molti anni dopo, come forma di risarcimento morale nei confronti della nonna, la mamma di Vittorio, Luisa Ambron, che essendo di religione ebraica il proprio cognome aveva dovuto modificarlo per motivi razziali.

Trasferitosi a Roma giovanissimo, Gassman si diploma presso l’Accademia nazionale d'arte drammatica; praticando contemporaneamente molto sport, in particolar modo la pallacanestro, grazie al fisico atletico e aitante che lo aiuterà anche nelle future performance attoriali. Nel 1943 debutta a Milano e ottiene i suoi primi successi a Roma, al Teatro Eliseo; prima di interpretare i più grandi classici della tradizione internazionale nella prestigiosa compagnia di Luchino Visconti, in cui già militavano dei mostri sacri come Rina Morelli e Paolo Stoppa.

Il debutto cinematografico avviene grosso modo in quegli stessi anni, grazie a film come Daniele Cortis di Mario Soldati (1947), La figlia del capitano di Mario Camerini (1947) e Il cavaliere misterioso di Riccardo Freda (1948); drammi romantici o film d’avventura (o “cappa e spada”, come si definivano allora), nei quali i registi scelgono di utilizzarlo sulla base della prestanza fisica e di una dizione perfettamente impostata, qualità grazie alle quali si stava distinguendo a teatro. Il film più emblematico di questo periodo è senz’altro Riso amaro di Giuseppe De Santis (1949), uno dei capolavori del neorealismo, noto principalmente per il personaggio della bella mondina di Silvana Mangano; nel quale Gassman interpreta il ruolo di un villain cattivissimo, dai tratti così estremi da apparire quasi caricaturali. Un personaggio al quale il nostro sarebbe stato destinato a rimanere inchiodato per tutta la vita, probabilmente, se non fosse intervenuta l’intuizione di Monicelli.

Nel 1958 Mario Monicelli gira con I soliti ignoti, un film epocale, persino rivoluzionario se si considerano gli sviluppi che produrrà in seguito. Una storia di ladruncoli da strapazzo in cui il regista viareggino mette insieme l'eroe del filone "poveri ma belli", Renato Salvatori; fa esordire una giovane tunisina che farà molto parlare di sé, come Claudia Cardinale; dà spazio a un bellone nato in provincia di Frosinone, che stava riscuotendo un discreto successo in una serie di film diretti da Alessandro Blasetti e interpretati da Sophia Loren come Marcello Mastroianni; doppia in bolognese l'attore di sceneggiate napoletane Carletto Pisacane (da allora per sempre "Capannelle") e in siciliano uno sguattero sardo, Tiberio Murgia. E infine nobilita l'operazione facendosi scrivere il copione dalla sceneggiatrice di Visconti, Suso Cecchi D'Amico (con i soliti Age e Scarpelli), e chiamando a recitare come una sorta di nume tutelare l'anziano Totò, che vi si impone in una particina memorabile.

Aveva la banda di ladri ma gli mancava il capobanda. È allora che tenta un azzardo: scommette sulle doti comiche di quel ragazzone genovese che, nonostante le trasferte hollywoodiane, tutti ritenevano ancora troppo trombone per funzionare al cinema. E così, dopo avergli cambiato i connotati (abbassandogli la fronte con un parrucchino e allargandogli il naso con del cotone) lo trasforma in un miles gloriosus dei giorni nostri, un Don Chisciotte de’ noantri, un condottiero balbuziente. Un azzardo che, in un colpo solo, cambia radicalmente le fortune di Gassman e imprime una svolta storica al cinema italiano.

Nasce così il Gassman comico, un “tipo fisso” in cui l’ironia scaturisce proprio dal contrasto tra il suo fisico imponente e le azioni sciagurate e maldestre che realizza; dal cozzo esilarante tra la retorica declamatoria del mattatore teatrale dall’eloquio forbito e la cialtroneria farfugliante delle sue improbabili rodomontate. Un character che troverà la sua massima realizzazione nel 1966, in un altro film epocale di Monicelli, L’armata Brancaleone, ma che già era stato riproposto con discreta fortuna in svariate occasioni, tra cui L’audace colpo dei soliti igniti (1959) e La grande guerra (1959), entrambi diretti ancora da Mario Monicelli; e in due film di Dino Risi, di cui ci occuperemo più avanti.

Tra Vittorio Gassman e il milanese Dino Risi il legame che nasce non si limita al contesto professionale. Entrambi nordici in un cinema italiano prevalentemente "romano", i due condividono anche una certa affinità caratteriale, fatta di garbo, eleganza, ironia e un filo di arguto cinismo. Oltre a quel gusto un po' smargiasso da "bon vivant" settentrionale, che ne fece due seduttori impenitenti, mai insensibili alle tentazioni del piacere della conquista. Il connubio cinematografico nasce nel 1960 con un film dal titolo paradigmatico: Il mattatore, un film a episodi intrecciati nel quale, sfruttando le fortune dell'omonimo show televisivo dello stesso Gassman, Risi gli fornisce l'opportunità di sciorinare tutto il suo camaleontico fregolismo; impersonando un truffatore che è costretto di volta in volta ad assumere fattezze, tic e inflessioni dialettali dei personaggi più diversi. L'anno successivo Gassman rientra nella filmografia di Risi quasi per caso, in un cameo: impersonando sé stesso in Una vita difficile (1961); un altro capolavoro della commedia all'italiana, in cui si celebra un altro mito di questo genere cinematografico, Alberto Sordi. Quindi Il sorpasso (1962), fotografia vivida di un'epoca (quella del boom economico), epitome della commedia all'italiana e vetta artistica tra le più alte in assoluto dell'intera filmografia di Gassman.

Se si dovesse scegliere un film, uno solo, che racchiude nella sua metratura di pellicola l'anima più profonda della commedia all'italiana, questo sarebbe senz'altro Il sorpasso, da molti ritenuto il capolavoro assoluto di Dino Risi. Lo è perché, come capita ai migliori titoli di questo peculiare genere nostrano, ha saputo cogliere il cosiddetto zeitgeist dell'epoca, lo spirito dei tempi; anni di irrefrenabile euforia da benessere diffuso che tuttavia celava da qualche parte un certo malessere inconfessabile, che il finale del film racconta in maniera impeccabile ed impietosa. Perché narrando le avventure disgraziate di due persone riesce magicamente a raccontare una generazione intera. In fondo Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignan) e Bruno Cortona (Vittorio Gassman) altro non sono che due potenti metafore dell'Italia dei "favolosi anni '60": il primo è la parte sana ed edificante e il secondo quella individualista e amorale. S Perché codifica in modo inesorabile l'alfabeto, la sintassi e gli stilemi di un genere cinematografico che aveva inaugurato il cinico Monicelli, rendendo quel cinismo però più affabulatorio e seducente: è infatti l'esempio più paradigmatico della commedia all'italiana perché riesce a dosare in maniera perfetta il lato comico e quello drammatico (qui persino tragico) della vita. Perché disegna definitivamente le coordinate stilistiche del road-movie all'italiana; e non solo, se è vero che il più famoso film on the road della storia del cinema, Easy Rider di Dennis Hopper, è dichiaratamente ispirato a questo. E, ancora, perché consente a Vittorio Gassman di indossare la sua seconda maschera da commediante cinematografico, oltre a quella che abbiamo tratteggiato nei precedenti paragrafi: quella del gradasso seducente, del simpatico cialtrone, del mascalzone con la faccia da schiaffi al quale, tuttavia, per qualche motivo finiresti per perdonare quasi tutto. E in ciò, dunque, si fa metafora di questo cinema che stiamo descrivendo, che se da un lato intendeva sferzare il malcostume del nostro Paese dall'altro non riusciva proprio a non autoassolversi in qualche misura. Perché la commedia all'italiana, e i suoi protagonisti (Gassman in primis; la sua dramatis persona, s'intende) è fatta della stessa materia di cui era fatta la società del boom: vitale e cialtrona, arrembante e spericolata, disgraziata e gaia al tempo stesso. Come spesso accadeva a quei tempi, anche la genesi del film reca in sé qualche cosa di rocambolesco: in origine il soggetto de Il sorpasso era infatti stato scritto da Rodolfo Sonego per Alberto Sordi, quando però la produzione passa a Mario Cecchi Gori diventa impossibile utilizzare l'attore romano che aveva un contratto in esclusiva con Dino De Laurentiis. E fu così che, quasi per caso, Bruno Cortona venne affidato a Vittorio Gassman il quale ne fece un personaggio leggendario. Insieme a Brancaleone il suo più famoso e il più importante.