Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 16 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 16 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantici da vedere stasera in TV

10 cose da fare prima di lasciarsi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia romantica con Christina Ricci. Un uomo e una donna si incontrano in un bar e, tra realtà e immaginazione, il loro destino prende una particolare piega.

Cercasi Susan disperatamente, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Cult degli anni ’80 che lanciò Madonna nel mondo del cinema. Una casalinga insoddisfatta segue le tracce di una coppia e resta coinvolta in un intrigo criminale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

City of God, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film ambientato nel mondo delle favelas di Rio de Janeiro. La vita cruda di due ragazzi, dagli anni ’60 agli anni ’80, tra sogni e crimine.

Mio fratello rincorre i dinosauri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Alessandro Gassmann in un film di formazione. Un adolescente si confronta con la disabilità di suo fratello, affetto da sindrome di Down.

Downton Abbey, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film tratto dall’omonima serie, che rappresenta il suo ultimo capitolo, continuando a raccontare gli intrighi della famiglia Crawley.

Favolacce, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Elio Germano in una favola nera dei fratelli D’Innocenzo, che racconta di una comunità romana pronta a esplodere.

Film comici da vedere stasera in TV

Un weekend da bamboccioni, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James e Salma Hayerk in una commedia nostalgica. Cinque vecchi amici rivivono la propria gioventù durante un fine settimana di puro divertimento.

Classe Z, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Alessandro Preziosi e Andrea Pisani in una commedia sul mondo della scuola. Ghettizzati dal preside, alcuni studenti di un liceo chiedono aiuto a un professore per poter superare la maturità.

Whatever works – Basta che funzioni, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Brillante commedia di Woody Allen. Dopo un tentato suicidio, uno scienziato in pensione incontra una giovane ragazza che cambierà la sua vita.

Mars attacks!, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Ironico e scorretto, un film ispirato all’omonima serie di figurine. Un’orda di marziani dissemina il panico sulla Terra. Un film di Tim Burton, con Jack Nicholson e Glenn Close.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fuga da Alcatraz, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film cult con Clint Eastwood. Questi interpreta un detenuto in fuga dall’inespugnabile carcere di Alcatraz, amministrato da un sadico aguzzino.

Fast and Furious, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Primo capitolo della celebre saga con Paul Walker, Vin Diesel e Michelle Rodriguez. Un agente dell’FBI si infiltra in un gruppo di appassionati di motori che nasconde una doppia vita criminale.

Shark – Il primo squalo, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Jason Statham è Jonas, esploratore marino che dovrà dare la caccia a uno squalo preistorico, dalle dimensioni inimmaginabili.

Film thriller da vedere stasera in TV

Alla deriva – Adrift, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Panico tra le onde in un thriller che vede sei amici alle prese con i pericoli del mare, costretti a vedere i loro legami messi a dura prova.

Film biopic da vedere stasera in TV

A private war, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Rosamund Pike nel biopic sulla reporter di guerra Marie Colvin. Al servizio del Sunday Times dal 1985, documentò con coraggio numerosi conflitti in svariate zone del mondo.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 su Rai 1

Nono episodio della seconda stagione, dal titolo “Da grande”. Nina ed Enrico sono tornati a vivere insieme. Lisa ha invece iniziato una relazione con Diego, che viene accolto dalla famiglia allargata.

Hawaii Five-O, ore 21:05 su Rai 2

Lou spara e uccide Azra, la moglie di Omar Hassan. Jerry è stato colpito da Azra e Steve si sta prendendo cura delle sue ferite. Due settimane dopo è in ospedale e pensa di cambiare vita.

Black Butterfly, ore 21:25 su Rai 3

Thriller psicologico che vede la vita di uno scrittore in crisi creativa stravolta a causa di un vagabondo.

Il consiglio dei papà, ore 21:20 su Canale 5

Primo episodio della prima stagione, dal titolo “Il consiglio dei papà”. Un tumore in fase terminale spinge Scott, padre di 5 figli, a creare un Consiglio dei Papà, composto da tre suoi amici, pronti a sostituirlo come figura paterna.

R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldilà, ore 21:30 su Italia 1

Una particolare agenzia riporta in vita agenti di polizia defunti, così da farli tornare sulla Terra in corpi diversi dai loro.

Una serata bella per te - Mogol, ore 21:25 su Rete 4

Le più belle voci italiane unite per celebrare il genio di Mogol.

Tut – Il destino di un Faraone, ore 20:35 su La7

Ben Kingsley, premio Oscar, racconta la storia dell’ascesa di Tut, futuro faraone d’Egitto.

Europa League, ore 21:30 su Tv8

Semifinale di Europa League tra Siviglia e Manchester United. Una delle due sfiderà la vincente di Inter-Shakhtar nella finale del torneo.

Pane, amore e…, ore 21:25 su Nove

L’ex maresciallo Carotenuto torna nella propria Sorrento, ma la sua casa è occupata da una vedova avvenente.