Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 13 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 13 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

A Tor Bella Monaca non piove mai, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Libero De Rienzo e Andrea Sartoretti nella prima opera di Marco Bocci. Ormai stanco di una vita precaria, Mauro rinuncia alla propria onestà per lasciarsi tentare dalla malavita romana.

Will Hunting – Genio ribelle, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Oscar per Robin Williams e alla sceneggiatura per questo film di Gus Van Sant, con Matt Damon e Ben Affleck. Un giovane ragazzo è un vero e proprio genio. Ha però alle spalle un passato di violenza ed è cresciuto per le strade di Boston, dove si è creato una famiglia alternativa grazie ai propri amici e colleghi. Ha dinanzi a sé la possibilità di lasciarsi tutto alle spalle e mettere alla prova il proprio cervello. Non è però pronto a fare i conti con i propri fantasmi.

L’amore criminale, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Tessa non riesce ad accettare la fine del suo matrimonio con David. Questi si è intanto fidanzato con Julia, che Tessa decide di ostacolare in ogni modo possibile.

Film western da vedere stasera in TV

I fratelli Sisters, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal in un western premiato per la miglior regia a Venezia 2018. Due fratelli ricevono l’incarico di uccidere un cercatore d’oro.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Pets 2: vita da animali, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Tornano gli scatenati animali domestici in questo sequel d’animazione. Max è diventato iperprotettivo nei confronti del figlio della propria padrona. Nervosetto invece libera una tigre dal circo.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Venom, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tom Hardy interpreta uno dei personaggi più noti e apprezzati dell’universo di Spider-Man, Venom. Un giornalista si ritrova nel proprio corpo un parassita dai poteri immensi. Si trasformerà così in una creatura soltanto in parte umana.

Film thriller da vedere stasera in TV

Confessioni di una menta pericolosa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

George Clooney dirige Julia Roberts, Sam Rockwell e Drew Barrymore in uno spy-thriller tratto dall’autobiografia di Chuck Barris, guru televisivo degli anni ’60.

Fast Color, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Una donna è costretta alla fuga dopo la scoperta delle sue doti soprannaturali. Alcuni anni dopo deciderà di tornare dalla propria famiglia.

Film romantici da vedere stasera in TV

Lost in Love, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

I paesaggi delle isole greche fanno da sfondo a questa splendida commedia romantica con Matthew Modine. Un archeologo americano si innamora di una giovane ragazza greca durante le ricerche di un reperto antichissimo.

Film comici da vedere stasera in TV

Gun Shy – Eroe per caso, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Action-comedy con protagonista Antonio Banderas. La bellissima moglie di un bassista rock viene rapita. Un uomo dovrà trasformarsi in un vero e proprio eroe per riuscire a salvarla.

Nove lune e mezza, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Michele Andreozzi dirige e interpreta una commedia dal ricco cast, con Claudio Gerini e Giorgio Pasotti. Livia accetta di fungere da madre surrogata per sua sorella. Il tutto all’insaputa dei rispettivi fidanzati.

Quel bravo ragazzo, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Un boss mafioso decide di lasciare la guida della sua cosca al figlio, essendo in punto di morte. Questi però non era mai stato riconosciuto dall’uomo e non ha mai vissuto una vita criminale. Sotto la sua gestione le cose cambieranno radicalmente.

Film bellici da vedere stasera in TV

Midway, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

War movie firmato da Roland Emmerich, con Woody Harrelson e Dennis Quaid. Film ambientato nel 1942 nell’atollo di Midway, dove la Marina americana reagisce all’attacco della flotta imperiale giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Bastille Day: il colpo del secolo, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Nei giorni precedenti l’anniversario della presa della Bastiglia, tre persone si ritrovano coinvolte in una cospirazione nella città di Parigi.

Film horror da vedere stasera in TV

The Banana Splits Movie, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Una commedia horror che vede quattro pupazzi robot trasformarsi in feroci assassini a causa di un inconveniente.

I programmi in chiaro

L’uomo che sognava con le aquile, ore 21:25 su Rai 1

Rocco vive sulle montagne calabresi in totale solitudine, producendo formaggio che fa stagionare in antiche grotte. Il sindaco però si allea con un avido imprenditore, così da trasformare l’intera area in un complesso turistico.

Riavrò mia figlia?, ore 21:20 su Rai 2

Sarah è incinta all’ultimo mese, quando viene spedita fuori strada da un misterioso pirata. In ospedale viene fatta partorire ma, al suo risveglio, scopre che il marito ha portato via con sé la piccola.

Hudson e Rex, ore 21:20 su Rai 3

Nono episodio della prima stagione, dal titolo “Alta tensione”: Sarah va in un laboratorio esterno per un’analisi. Un uomo entra e prende tutti in ostaggio. Intende mettere le mani sui risultati di un trial eseguito tempo fa da sua moglie.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada conducono una delle più divertenti edizioni del celebre programma comico.

Le iene per Nadia, ore 21:10 su Italia 1

Un anno fa, il 13 agosto, ci lasciava Nadia Toffa. Le Iene hanno così deciso di omaggiare la collega e amica scomparsa.

Frantic, ore 21:27 su Rete 4

Il dottor Richard Walker e sua moglie sono a Parigi per una conferenza. Di colpo però la donna svanisce nel nulla, insieme a una delle loro valigie.

Virus letale, ore 21:15 su La7

Il colonnello Sam Daniels, ufficiale medico dell’esercito americano, viene inviato dal governo in Africa per indagare su un virus sconosciuto.

Terremoto 10.0, ore 21:30 su Tv8

Los Angeles viene tormentata da una serie di terremoti. La scienziata Emily teorizza l’arrivo di un super evento sismico in grado di far crollare la città.

Matrimonio a quattro mani, ore 21:25 su Nove

Amanda, giovane abbandonata dai genitori, si è molto affezionata a Diane, assistente sociale che si è presa cura di lei. Vorrebbe farsi adottare ma c’è un problema. La donna non è sposata e non può adottarla per legge. Altrove c’è Alyssa, figlia di un ricco industriale, in netto contrasto con la sua giovane fidanzata. La piccola decide di scappare di casa e incrocia Amanda, identica a lei. Le bambine si scambiano i ruoli e proveranno a far incontrare i propri “genitori”.