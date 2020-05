Buon Compleanno John C. Reilly: 55 anni da vero talento

Non avrà il physique du rôle dei bellocci di Hollywood, né l’aura di certi divi del cinema. Ma in quanto a talento, in pochi sono all’altezza di John C. Reilly, attore poliedrico in grado di spaziare agevolmente dal dramma alla commedia, senza mai sfigurare.



Domenica 24 maggio, in occasione del suo cinquantacinquesimo compleanno, Sky Cinema Due rende omaggio all’attore statunitense dalle ascendenze irlandesi con la rassegna Buon Compleanno John C. Riley, con due dei suoi più recenti successi trasmessi in prima e in seconda serata.



Si comincia alle 21.15 con I fratelli Sisters, il western decisamente poco convenzionale di Jacques Audiard che vede John C. Reilly al fianco di un altro talento puro come l’attore premio Oscar Joaquin Phoenix. Premiato per la Miglior regia al Festival di Venezia 2018, il film racconta le gesta di due fratelli dal carattere decisamente differente, che lavorano assieme sbarazzandosi dei nemici del potente Commodoro, il quale un giorno li incarica di sbarazzarsi di un eccentrico cercatore d’oro.



Alle 23.20 è la volta di Stanlio & Ollio di Jon S. Baird, il biopic che racconta del leggendario duo comico nella sua fase ascendente, quando Stan Laurel e Oliver Hardy, passati gli anni d’oro dei grandi successi cinematografici, si ritrovano invecchiati e acciaccati per intraprendere una tournée teatrale. A Reilly il ruolo di Ollio, mentre Stanlio è interpretato dall’altrettanto bravo Steve Coogan.



Due pellicole perfette per vedere all’opera un fuoriclasse come John C. Reilly, qui alle prese con due personaggi diametralmente opposti, che grazie alla sua prova acquisiscono spessore e credibilità.